Trump kündigt drastische Entscheidung zu ausländischen Lkw-Fahrern an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass amerikanische Militärveteranen die Plätze ausländischer Lkw-Fahrer einnehmen sollen, die ohne gültige Papiere im Land arbeiten. Seinen Angaben zufolge plant die Regierung, in diesem Bereich neue Vorschriften einzuführen.

Trump betonte, dass Veteranen, die in der US-Armee schwere Militärfahrzeuge bedient haben, für das Führen von Lastkraftwagen ausgebildet werden sollen. Zudem soll der Prozess zur Erlangung eines kommerziellen Führerscheins für sie vereinfacht werden.

„Wir werden unsere Veteranen ausbilden und ihnen die notwendigen Fähigkeiten für das Führen von Lastkraftwagen vermitteln. Sie werden die Plätze der Fahrer ohne Papiere einnehmen“, so das US-Staatsoberhaupt.

In den letzten Monaten hat die US-Regierung begonnen, die Anforderungen für Lkw-Fahrer weiter zu verschärfen. Insbesondere hat das Verkehrsministerium den Auftrag erhalten, die Anforderungen an Englischkenntnisse strenger zu kontrollieren und die an ausländische Fahrer erteilten Lizenzen zu überprüfen.

Trump kritisierte eingewanderte Fahrer im Zusammenhang mit einigen Unfällen, an denen Lastkraftwagen beteiligt waren. Bisher wurden jedoch keine umfassenden offiziellen Studien veröffentlicht, die diese Behauptungen stützen.

Diese Äußerungen erfolgten nach einem tragischen Verkehrsunfall in den USA am 5. Juli. Dabei kollidierte ein von dem usbekischen Staatsbürger Behzod Asrorov gesteuerter Lkw mit einem Pkw, wobei der 21-jährige College-Footballspieler Tobias Forsythe ums Leben kam.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge wird Asrorov auch beschuldigt, Beweise vernichtet oder versteckt zu haben, da er nach dem Vorfall versucht haben soll, den Videorekorder zu verbergen. Er war 2024 über das Green-Card-Programm in die USA eingewandert und besaß eine gültige Lizenz zum Führen von Lkw. Da er jedoch kein Englisch sprach, kommunizierte er mit den Polizeibeamten über Google Translate.

Derzeit dauern die Ermittlungen in dem Fall an. Nach Vorliegen der Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung könnten gegen den usbekischen Fahrer weitere Anklagen erhoben werden.