Arsenal Women vor Verpflichtung von Real-Madrid-Rekordspielerin Misa Rodriguez

Das Frauenteam des FC Arsenal steht kurz vor der Verpflichtung der spanischen Nationaltorhüterin Misa Rodriguez, um die Defensive zu verstärken. Die Torhüterin, die über sechs Spielzeiten hinweg eine konstante Leistung bei Real Madrid zeigte, wird voraussichtlich als ablösefreie Spielerin zum Londoner Club wechseln. Dieser Transfer gilt als wichtiger Schritt für Arsenal, um den Konkurrenzkampf im Kader weiter zu verschärfen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Misa Rodriguez hat in der Geschichte des Frauenteams von Real Madrid unauslöschliche Spuren hinterlassen. Mit insgesamt 215 Einsätzen in allen Wettbewerben stellte sie einen absoluten Vereinsrekord auf. Die 26-Jährige, die seit der Gründung der „Las Blancas“ im Jahr 2020 die Stammtorhüterin war, trug maßgeblich dazu bei, dass sich der Verein zu einer festen Größe in Spanien und Europa entwickelte. Laut Informationen von COPE war ihr Abschied aus Madrid bereits im Juni bekannt, doch ihr nächstes Ziel wird erst jetzt deutlich.

Harter Konkurrenzkampf zwischen den Torhüterinnen

Im Kader von Arsenal ist die Torhüterposition derzeit bereits stark besetzt. Das Team verfügt über die niederländische Nationaltorhüterin Daphne van Domselaar sowie die talentierte Anneke Borbe, die vom VfL Wolfsburg kam. Die Ankunft von Rodriguez wird einen Dreikampf um den Stammplatz zwischen drei hochkarätigen Torhüterinnen entfachen.

In der vergangenen Saison hatte Arsenal mit Engpässen auf der Torhüterposition zu kämpfen. Die schwere Verletzung von Manuela Zinsberger und die körperliche Verfassung anderer Torhüterinnen zwangen den Verein im Januar zu einer kurzfristigen Leihe von Barbora Votikova. Da Zinsberger und Votikova den Verein zum Saisonende verlassen haben, benötigt der Trainerstab eine dritte zuverlässige Torhüterin.

Für Misa Rodriguez ist dieser Transfer nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch wichtig, um ihren Platz in der spanischen Nationalmannschaft zu behaupten. Sie konkurriert mit der Torhüterin des FC Barcelona, Cata Coll, um den Stammplatz im Nationalteam. Vor der Weltmeisterschaft 2025 benötigt Rodriguez regelmäßige Spielpraxis, da sie sonst Gefahr läuft, aus dem Fokus der Nationaltrainerin Sonia Bermudez zu geraten.

Experten sind der Meinung, dass ein Wechsel zu einem renommierten Verein wie Arsenal das internationale Ansehen von Rodriguez weiter steigern wird. Obwohl die Konkurrenz im Team groß ist, bietet der dichte Terminkalender in der Champions League und der heimischen Liga allen Torhüterinnen die Möglichkeit, sich zu beweisen. Derzeit stimmen die Parteien die letzten Details des Vertrags ab.