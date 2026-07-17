New York in Rauch gehüllt: Findet das WM-Finale statt?

·2·Welt
New York in Rauch gehüllt: Findet das WM-Finale statt?

Trotz einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität in und um New York City aufgrund großflächiger Waldbrände in Kanada gibt es keine Pläne, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu verschieben. Dies berichtete The National .

Es wurde mitgeteilt, dass die Probleme mit der Luftqualität für East Rutherford im Bundesstaat New Jersey, wo das Endspiel stattfinden soll, derzeit keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Luft in der Atmosphäre nicht so sauber ist wie gewöhnlich.

Dichter Rauch, der durch die anhaltenden massiven Waldbrände in Kanada entstanden ist, hat New York City eingehüllt. IQAir Daten zufolge hat der Luftqualitätsindex (AQI) in der Stadt einen Wert von 208 erreicht, nachdem er zuvor bei 179 lag. Dies bedeutet, dass die Luftqualität in die Kategorie „sehr ungesund“ fällt.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, betonte ebenfalls, dass die kombinierte Wirkung von Waldbrandrauch und hohen Temperaturen die Umweltsituation im Bundesstaat negativ beeinflusst. Sie forderte die Bevölkerung auf, auf ihre Gesundheit zu achten und die widrigen Wetterbedingungen ernst zu nehmen.

Trotz alledem wird das entscheidende WM-Finale wie geplant stattfinden. Die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien werden um den Titel kämpfen. Das Spiel beginnt am 19. Juli um 23:55 Uhr Taschkenter Zeit im berühmten MetLife Stadion in New Jersey, USA.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler finden wichtige Anzeichen für Leben auf erdähnlichem PlanetenWissenschaftler finden wichtige Anzeichen für Leben auf erdähnlichem PlanetenHeute, 14:17Zwei Personen starben in einer Benzinschlange in RusslandZwei Personen starben in einer Benzinschlange in RusslandHeute, 13:26Millionär, der das Altern besiegen will, mit unheilbarer Krankheit diagnostiziertMillionär, der das Altern besiegen will, mit unheilbarer Krankheit diagnostiziertHeute, 12:43Güterzug in Kanada von Flammen eingeschlossenGüterzug in Kanada von Flammen eingeschlossenHeute, 11:57Trumps sensationelle Erklärung: „China hat sich in die Wahl 2020 eingemischt und Daten gestohlen“Trumps sensationelle Erklärung: „China hat sich in die Wahl 2020 eingemischt und Daten gestohlen“Heute, 11:56Ist ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt aufIst ein Telefon für Migranten in Russland Pflicht? Außenministerium Usbekistans klärt aufHeute, 11:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch