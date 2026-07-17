New York in Rauch gehüllt: Findet das WM-Finale statt?

Trotz einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität in und um New York City aufgrund großflächiger Waldbrände in Kanada gibt es keine Pläne, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu verschieben. Dies berichtete The National .

Es wurde mitgeteilt, dass die Probleme mit der Luftqualität für East Rutherford im Bundesstaat New Jersey, wo das Endspiel stattfinden soll, derzeit keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Luft in der Atmosphäre nicht so sauber ist wie gewöhnlich.

Dichter Rauch, der durch die anhaltenden massiven Waldbrände in Kanada entstanden ist, hat New York City eingehüllt. IQAir Daten zufolge hat der Luftqualitätsindex (AQI) in der Stadt einen Wert von 208 erreicht, nachdem er zuvor bei 179 lag. Dies bedeutet, dass die Luftqualität in die Kategorie „sehr ungesund“ fällt.

Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, betonte ebenfalls, dass die kombinierte Wirkung von Waldbrandrauch und hohen Temperaturen die Umweltsituation im Bundesstaat negativ beeinflusst. Sie forderte die Bevölkerung auf, auf ihre Gesundheit zu achten und die widrigen Wetterbedingungen ernst zu nehmen.

Trotz alledem wird das entscheidende WM-Finale wie geplant stattfinden. Die Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien werden um den Titel kämpfen. Das Spiel beginnt am 19. Juli um 23:55 Uhr Taschkenter Zeit im berühmten MetLife Stadion in New Jersey, USA.