Joan Laporta: Messi ist die Vergangenheit, Lamine Yamal ist die Zukunft

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Joan Laporta: Messi ist die Vergangenheit, Lamine Yamal ist die Zukunft

Vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien teilte Barcelona-Präsident Joan Laporta seine Gedanken zu den Eigengewächsen des Vereins. Der Vereinschef betrachtet dieses entscheidende Duell nicht nur als Aufeinandertreffen zweier großer Mannschaften, sondern auch als einen weiteren Sieg der Akademie "La Masia". Laporta, der sich in New York aufhält, betonte, dass das Finale die weltweite Überlegenheit der Barcelona-Philosophie unterstreichen werde. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit RAC1 ging Joan Laporta besonders auf die symbolische Verbindung zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal ein. Seinen Worten zufolge ist Messi das glänzendste Kapitel der Vereinsgeschichte, während der 17-jährige Yamal den Beginn einer neuen Ära markiert. "Ich freue mich, dass Messi das Finale erreicht hat. Er ist der Stolz von "La Masia". Lionel ist die Vergangenheit und die Gegenwart, Lamine ist die Gegenwart und die Zukunft", sagte der Präsident.

Die globale Überlegenheit der Akademie La Masia

Die Vereinsführung ist stolz darauf, dass acht Spieler, die Barcelona repräsentieren, im Kader der spanischen Nationalmannschaft stehen. Laporta stellte fest, dass der Spielstil der Mannschaft und die Qualität ihrer Absolventen auf internationaler Bühne eine entscheidende Rolle spielen. Seiner Meinung nach zahlt sich die einzigartige Fußballphilosophie des Vereins auch auf Nationalmannschaftsebene aus.

In seinem Interview zählte der Präsident nicht nur junge Stars, sondern auch erfahrenere Spieler auf. Auf seiner Liste standen Namen wie Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Pedri und Ferran Torres. Insbesondere die herausragende Leistung von Pau Cubarsí bei dieser Weltmeisterschaft wurde von Laporta besonders gewürdigt.

"Als Präsident bin ich stolz darauf, dass wir solche Talente bei uns zu Hause ausgebildet haben. Dass acht unserer Spieler im Finale stehen, ist ein riesiger Erfolg für den Verein. Ich bin ihnen allen dankbar", fügte Joan Laporta hinzu. Seiner Meinung nach bleibt die Barcelona-Akademie der wahre Gewinner, egal wer den Titel holt.

Zur Information: Das Finale zwischen Argentinien und Spanien findet im MetLife Stadium statt. Dabei trifft der amtierende Meister unter der Führung von Lionel Messi auf die junge und dynamische spanische Nationalmannschaft. Dieses Spiel wird von vielen Experten als Generationenwechsel und als Bühne für die Entdeckung neuer Fußballstars gesehen.

Lionel MessiLamine YamalBarcelonaWeltmeisterschaftJoan Laporta
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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