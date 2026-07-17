Die russische Regierung hat beschlossen, alle Mitarbeiter staatlicher Behörden im Land bis 2030 vollständig auf die Nutzung lokaler Kommunikationsdienste umzustellen. Diese Initiative ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie zur Gewährleistung der Informationssicherheit und zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Technologien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem offiziellen Dokument, das auf dem Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht wurde, müssen bis zum Stichtag 100 Prozent der internen Arbeitskommunikation zwischen Staatsbediensteten über den multifunktionalen Informationsaustauschdienst auf Basis von Maks abgewickelt werden. Dieses Projekt sieht vor, nicht nur den Nachrichtenaustausch, sondern alle digitalen Prozesse der öffentlichen Verwaltung in einem einheitlichen und geschützten System zu vereinen.

Sicherheits- und Unabhängigkeitsfragen

Das Hauptziel der Schaffung der neuen Plattform besteht darin, den Zugang zu Dienstleistungen in verschiedenen Lebensbereichen zu verbessern und ein bequemes sowie sicheres Umfeld im Bereich der Informationstechnologie zu schaffen. Zudem wurde die Gewährleistung der Vertraulichkeit der übertragenen und empfangenen Daten als vorrangige Aufgabe festgelegt.

Laut ixbt.com zielt dieser Übergangsprozess darauf ab, die digitale Souveränität Russlands zu stärken. Vor dem Hintergrund der globalen politischen Lage und möglicher Einschränkungen durch internationale Technologiegiganten wird der Besitz interner Kommunikationssysteme als notwendige Maßnahme für den stabilen Betrieb des Staatsapparates angesehen.

Einschränkungen in App-Stores

Zeitgleich mit der Ankündigung dieser Entscheidung traten unerwartete Hindernisse für lokale Software auf. Insbesondere wurden der Maks-Messenger und die VK-App aus dem Google Play Store für das Android-Betriebssystem entfernt. Dies zeigt, dass die Komplexität in den Beziehungen zwischen russischen Technologieunternehmen und internationalen Plattformen anhält.

Kurz zuvor waren diese Apps bereits aus dem App Store von Apple verschwunden. Solche Einschränkungen könnten den Prozess der Umstellung von Staatsbediensteten auf lokale Plattformen beschleunigen, da das Vertrauen in ausländische Ökosysteme abnimmt.

Diese Erfahrung könnte auch für Usbekistan und andere Länder der Region von Interesse sein. Viele Länder überprüfen derzeit die Sicherheitsaspekte der Nutzung öffentlicher Messenger wie Telegram oder WhatsApp in der staatlichen Verwaltung und arbeiten an der Einführung geschlossener, unternehmenseigener Kommunikationssysteme.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser für 2030 festgelegte Plan einer der größten Schritte zur vollständigen Umstellung der russischen digitalen Infrastruktur auf einen autonomen Modus ist. Der Erfolg des Projekts wird nicht nur von der Qualität der Software abhängen, sondern auch davon, wie benutzerfreundlich sie für die Anwender sein wird.