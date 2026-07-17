Messi führt, doch ein anderer Star macht den größten Sprung im Ranking

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Messi führt, doch ein anderer Star macht den größten Sprung im Ranking

Während die Weltmeisterschaft 2026 in die entscheidende Phase geht, gab es wichtige Veränderungen in der Rangliste der besten Spieler des Turniers. Lionel Messi führt weiterhin, doch nach den Halbfinalspielen verzeichnete einer der spanischen Leistungsträger den größten Aufstieg.

The Athletic hat eine aktualisierte Rangliste der an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Spieler veröffentlicht.

Messi behält den ersten Platz

Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, blieb auch nach den Halbfinalspielen an der Spitze der Rangliste.

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappé behauptete ebenfalls seine Position und wurde Zweiter. Die Top Drei werden durch den spanischen Mittelfeldspieler Rodri komplettiert.

Rodri klettert 15 Plätze nach oben

Die größte Veränderung in der aktualisierten Rangliste betrifft Rodri.

Der spanische Spieler kletterte im Vergleich zur vorherigen Liste um 15 Plätze und belegte den dritten Rang. Seine Leistung in den entscheidenden Phasen des Turniers war der Grund für diesen steilen Aufstieg.

Auch die spanischen Vertreter Pau Cubarsí und Aymeric Laporte verbesserten sich jeweils um drei Plätze.

Englische Spieler fallen in der Rangliste zurück

Die Halbfinalniederlage der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien wirkte sich auch auf die Platzierungen der Spieler aus.

Jude Bellingham und Harry Kane fielen jeweils um einen Platz zurück. Die französischen Vertreter Ousmane Dembélé und Michael Olise verloren jeweils drei Plätze.

Die 10 besten Spieler der Weltmeisterschaft

Die von The Athletic erstellte aktualisierte Rangliste sieht wie folgt aus:

  1. Lionel Messi — Argentinien, behielt seine Position;

  2. Kylian Mbappé — Frankreich, behielt seine Position;

  3. Rodri — Spanien, kletterte 15 Plätze nach oben;

  4. Jude Bellingham — England, fiel um 1 Platz zurück;

  5. Harry Kane — England, fiel um 1 Platz zurück;

  6. Erling Haaland — Norwegen, fiel um 1 Platz zurück;

  7. Aymeric Laporte — Spanien, kletterte 3 Plätze nach oben;

  8. Pau Cubarsí — Spanien, kletterte 3 Plätze nach oben;

  9. Michael Olise — Frankreich, fiel um 3 Plätze zurück;

  10. Ousmane Dembélé — Frankreich, fiel um 3 Plätze zurück.

Das Finale könnte die Rangliste verändern

Die letzten Spiele des Turniers stehen noch aus. Daher kann es nach dem Finale und dem Spiel um Platz drei zu weiteren Verschiebungen in der Rangliste kommen.

Insbesondere die Leistung von Messi, Mbappé und Rodri in den entscheidenden Spielen wird eine wichtige Rolle bei der Wahl zum besten Spieler des Turniers spielen.

WeltmeisterschaftLionel MessiRodriFußball-RankingThe Athletic
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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