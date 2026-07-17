Elon Musks Starlink-Projekt versorgt Tausende von Schulkindern mit Internet

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Elon Musks Starlink-Projekt versorgt Tausende von Schulkindern mit Internet

Das zu Elon Musk gehörende Satellitenkommunikationssystem Starlink hat ein großes Projekt zur Verbesserung der Bildungsqualität in den entlegensten Regionen von Bangladesch umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation JAAGO Foundation hat das Unternehmen 167 Klassenzimmer in 26 Bezirken des Landes mit Hochgeschwindigkeitsinternet ausgestattet. Dank dieser Initiative haben fast 30.000 Schulkinder Zugang zu moderner Online-Bildung erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Projekt wird im Rahmen des Digital School Program umgesetzt, das seit vielen Jahren darauf abzielt, das Problem des Lehrermangels in Bangladesch zu lösen. Nun können Schüler in ländlichen Schulen in Echtzeit (online) an Unterrichtsstunden teilnehmen, die von qualifizierten Pädagogen in der Hauptstadt gehalten werden. Dies trägt dazu bei, die Diskrepanz in der Bildungsqualität zu verringern.

Kampf gegen digitale Ungleichheit

Die von Starlink bereitgestellte Satellitenkommunikation ist zur einzigen Lösung für Gebiete geworden, in denen keine traditionelle Telekommunikationsinfrastruktur vorhanden ist. In geografisch schwer zugänglichen Regionen von Bangladesch war das Verlegen von Kabelinternet-Netzen wirtschaftlich ineffizient oder technisch unmöglich. Laut ixbt.com hat die Satellitentechnologie diese Hindernisse umgangen und abgelegene Dörfer an den globalen Informationsraum angebunden.

Dieses Projekt ist nicht nur eine technologische Neuerung, sondern ein sozial bedeutsamer Schritt. Mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitsinternet können Schüler an interaktiven Lektionen teilnehmen, internationale Bildungsressourcen nutzen und ihr Wissen erweitern. Solche Projekte sind auch für Länder mit vielen bergigen und abgelegenen Gebieten, wie etwa Usbekistan, von großer Relevanz.

Starlink expandiert weltweit

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX baut sein Starlink-Netzwerk weltweit aktiv weiter aus. Kürzlich gab der Unternehmer bekannt, dass das Netzwerk auch in der Elfenbeinküste in Betrieb genommen wurde. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, an jedem Ort der Welt, selbst in den entlegensten und infrastrukturell unterentwickelten Gebieten, eine stabile und schnelle Internetverbindung bereitzustellen.

Heute werden Starlink-Dienste in vielen Entwicklungsländern für Bildung, Medizin und die Wiederherstellung der Kommunikation in Notfällen eingesetzt. Die erfolgreiche Erfahrung in Bangladesch zeigt, dass Satellitentechnologien als wichtiges Instrument zur Lösung sozialer Probleme in Gebieten dienen, die von traditionellen Netzbetreibern nicht erreicht werden können.

StarlinkSpaceXElon MuskBangladeschBildung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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