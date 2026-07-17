In den USA festgenommener usbekischer Lkw-Fahrer freigelassen

·2·Welt
In den USA festgenommener usbekischer Lkw-Fahrer freigelassen

Ein usbekischer Lkw-Fahrer, der nach einem Verkehrsunfall in den USA festgenommen wurde, wurde per Gerichtsbeschluss gegen Kaution freigelassen. Bei dem Unfall, an dem er beteiligt war, kam ein 21-jähriger College-Footballspieler ums Leben.

Es handelt sich um den 42-jährigen usbekischen Staatsbürger Behzod Asrorov. Ermittlungen zufolge steckte er nach dem Vorfall die Dashcam des Lastwagens in seine Tasche. Deshalb wurde er auch wegen des Versuchs angeklagt, Beweismittel zu verbergen oder zu vernichten.

Wie sich herausstellte, besaß Asrorov die erforderliche Lizenz zum Führen eines Lastwagens. Da er jedoch kein Englisch sprach, kommunizierte er mit den Polizeibeamten über Google Translate. Bei der Gerichtsverhandlung am 10. Juli nahm er mit Hilfe eines Dolmetschers teil. Das Gericht entschied, ihn gegen Kaution freizulassen, unter der Bedingung, dass er eine elektronische Fußfessel trägt.

Nach Angaben des Anwalts des Fahrers arbeitete Asrorov seit fast einem Jahr bei einer Spedition in den USA. Der Name des Unternehmens wurde nicht bekannt gegeben.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass weitere Anklagen gegen ihn erhoben werden könnten, sobald die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung vorliegen.

Das Unfallopfer war der 21-jährige Tobias Forsyth, der UMass Lowell Mitglied des College-Footballteams war.

Berichten zufolge ist Behzod Asrorov 2024 über das Green-Card-Programm in die USA eingewandert.

Nach diesem Vorfall sind die Debatten über eine Überprüfung der Lizenzierungsverfahren für Lkw-Fahrer in den USA erneut entbrannt. US-Verkehrsminister Sean Duffy betonte, dass Fahrer, die kein Englisch sprechen, keine Lastwagen führen dürfen sollten.

Auch Präsident Donald Trump äußerte sich zu dem Vorfall und wies darauf hin, dass amerikanischen Fachkräften in der Transportbranche Vorrang eingeräumt werden müsse.

UsbekistanUSALkw-FahrerVerkehrsunfallRechtsnachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

New York in Rauch gehüllt: Findet das WM-Finale statt?New York in Rauch gehüllt: Findet das WM-Finale statt?Heute, 14:31Wissenschaftler finden wichtige Anzeichen für Leben auf erdähnlichem PlanetenWissenschaftler finden wichtige Anzeichen für Leben auf erdähnlichem PlanetenHeute, 14:17Zwei Personen starben in einer Benzinschlange in RusslandZwei Personen starben in einer Benzinschlange in RusslandHeute, 13:26Millionär, der das Altern besiegen will, mit unheilbarer Krankheit diagnostiziertMillionär, der das Altern besiegen will, mit unheilbarer Krankheit diagnostiziertHeute, 12:43Güterzug in Kanada von Flammen eingeschlossenGüterzug in Kanada von Flammen eingeschlossenHeute, 11:57Trumps sensationelle Erklärung: „China hat sich in die Wahl 2020 eingemischt und Daten gestohlen“Trumps sensationelle Erklärung: „China hat sich in die Wahl 2020 eingemischt und Daten gestohlen“Heute, 11:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch