In den USA festgenommener usbekischer Lkw-Fahrer freigelassen

Ein usbekischer Lkw-Fahrer, der nach einem Verkehrsunfall in den USA festgenommen wurde, wurde per Gerichtsbeschluss gegen Kaution freigelassen. Bei dem Unfall, an dem er beteiligt war, kam ein 21-jähriger College-Footballspieler ums Leben.

Es handelt sich um den 42-jährigen usbekischen Staatsbürger Behzod Asrorov. Ermittlungen zufolge steckte er nach dem Vorfall die Dashcam des Lastwagens in seine Tasche. Deshalb wurde er auch wegen des Versuchs angeklagt, Beweismittel zu verbergen oder zu vernichten.

Wie sich herausstellte, besaß Asrorov die erforderliche Lizenz zum Führen eines Lastwagens. Da er jedoch kein Englisch sprach, kommunizierte er mit den Polizeibeamten über Google Translate. Bei der Gerichtsverhandlung am 10. Juli nahm er mit Hilfe eines Dolmetschers teil. Das Gericht entschied, ihn gegen Kaution freizulassen, unter der Bedingung, dass er eine elektronische Fußfessel trägt.

Nach Angaben des Anwalts des Fahrers arbeitete Asrorov seit fast einem Jahr bei einer Spedition in den USA. Der Name des Unternehmens wurde nicht bekannt gegeben.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass weitere Anklagen gegen ihn erhoben werden könnten, sobald die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung vorliegen.

Das Unfallopfer war der 21-jährige Tobias Forsyth, der UMass Lowell Mitglied des College-Footballteams war.

Berichten zufolge ist Behzod Asrorov 2024 über das Green-Card-Programm in die USA eingewandert.

Nach diesem Vorfall sind die Debatten über eine Überprüfung der Lizenzierungsverfahren für Lkw-Fahrer in den USA erneut entbrannt. US-Verkehrsminister Sean Duffy betonte, dass Fahrer, die kein Englisch sprechen, keine Lastwagen führen dürfen sollten.

Auch Präsident Donald Trump äußerte sich zu dem Vorfall und wies darauf hin, dass amerikanischen Fachkräften in der Transportbranche Vorrang eingeräumt werden müsse.