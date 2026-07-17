Pakhtakor und Navbahor bestreiten heute historische Spiele

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Pakhtakor und Navbahor bestreiten heute historische Spiele

Heute, am 17. Juli, wird der 12. Spieltag der usbekischen Superliga fortgesetzt. Zwei Partien des Tages nehmen einen besonderen Platz in der Fußballgeschichte des Landes ein — Pakhtakor und Navbahor bestreiten ihre Jubiläumsspiele in der höchsten Spielklasse.

Beide Vereine stehen kurz davor, ein historisches Ergebnis als Mannschaften zu erzielen, die noch nie aus der Meisterschaft abgestiegen sind.

Pakhtakors 1000. Spiel gegen Lokomotiv

Der Verein Pakhtakor aus Taschkent trifft im Rahmen des 12. Spieltags auf Lokomotiv.

Diese Begegnung wird das 1000. Spiel für die „Löwen“ in der höchsten usbekischen Liga sein. Damit erreicht einer der erfolgreichsten Vereine des Landes einen weiteren bedeutenden historischen Meilenstein.

Pakhtakor hat bis heute 16 Mal die usbekische Meisterschaft gewonnen.

Auch Navbahor bestreitet ein Jubiläumsspiel

Der Verein Navbahor aus Namangan bestreitet sein 1000. Erstligaspiel gegen AGMK.

Navbahor ist einer der Vereine, die seit der Gründung der usbekischen Meisterschaft regelmäßig in der höchsten Spielklasse vertreten sind.

Das Team wurde 1996 Landesmeister und gewann zum ersten Mal in seiner Geschichte die Goldmedaillen.

Nur zwei Vereine haben diese Bilanz

Ein wichtiger Aspekt, der Pakhtakor und Navbahor von anderen Vereinen unterscheidet, ist, dass sie noch nie in die Pro League abgestiegen sind.

Beide Mannschaften gelten als die einzigen Vereine, die in der Geschichte der usbekischen nationalen Meisterschaft alle Spielzeiten in der höchsten Liga verbracht haben.

Daher sind die Spiele am 17. Juli keine gewöhnlichen Ligaspiele, sondern ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des usbekischen Fußballs.

Wer gewinnt die Jubiläumsspiele?

Pakhtakor gegen Lokomotiv und Navbahor gegen AGMK treten nicht nur für wichtige Punkte an, sondern auch für den Sieg in ihrem historischen 1000. Spiel.

Welches Team wird Ihrer Meinung nach die Jubiläumsspiele gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Usbekische SuperligaPakhtakorNavbahorFußballgeschichteJubiläumsspiel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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