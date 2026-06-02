Bentley Flying Spur aktualisiert: Neues Design und 671 PS starke S-Variante

Bentley hat den Flying Spur aktualisiert, sein Äußeres an den Continental GT angepasst und das sportlich orientierte S-Modell wieder eingeführt. Die größte Designänderung ist der Verzicht auf die traditionellen vier Scheinwerfer zugunsten eines Doppelscheinwerfer-Systems. Damit ist der neue Spur die erste Bentley-Limousine mit zwei Scheinwerfern seit 64 Jahren, als die Produktion des S2 eingestellt wurde. Dies berichtet Autocar.co.uk berichtet .

Es gibt weitere Änderungen am Exterieur: Die kleinen Luftauslässe an den vorderen Kotflügeln wurden entfernt und die Oberfläche des Kofferraumdeckels wurde geglättet. Die S-Variante ist nun mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet, der aus einem 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor und einem Elektromotor besteht. Das System liefert insgesamt 671 PS und 686 lb-ft Drehmoment.

Die Kraft wird über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe und ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial an alle Räder übertragen. Damit beschleunigt die 2,5 Tonnen schwere Limousine in nur 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs beträgt 307 km/h (191 mph).

Der neue Flying Spur S ist zudem mit speziell abgestimmten aktiven Stabilisatoren und Stoßdämpfern ausgestattet, um einen maximal sportlichen Charakter zu gewährleisten. Im Innenraum ist das für den exklusiven Bentley Batur entwickelte Naim for Mulliner Audiosystem verbaut, das ohne Steuern 25.000 Pfund kostet.

Bestellungen für den neuen Bentley Flying Spur werden ab sofort entgegengenommen. Die Auslieferung an Kunden ist für den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember dieses Jahres geplant.