Xiaomi stellt neue smarte Kamera vor, die keinen Strom- oder Netzwerkanschluss benötigt

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat sein neues Produkt vorgestellt — die Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überwachungskameras benötigt dieses Gerät weder einen Stromanschluss noch eine Wi-Fi-Verbindung. Dies macht es zur idealen Lösung für Ferienhäuser, Baustellen oder abgelegene Gebiete ohne Internetinfrastruktur. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal der neuen Kamera ihr Betrieb mit dem 4G-Kommunikationsstandard. Das Gerät kann zwei SIM-Karten aufnehmen und wechselt automatisch zwischen den Netzwerken, um eine stabile Verbindungsqualität zu gewährleisten. Diese Funktion sorgt für eine unterbrechungsfreie Videoüberwachung, insbesondere in Gebieten mit schwachem Signal.

Autonomer Betrieb und Solarenergie

Das Gerät ist in Bezug auf die Stromversorgung völlig unabhängig. Es ist mit einem 9900 mAh Akku ausgestattet, der einen Betrieb von über einer Woche mit einer einzigen Ladung ermöglicht. Dank des in das Gehäuse integrierten 7,6 W Solarpanels kann die Kamera bei sonnigem Wetter jedoch nahezu unbegrenzt ohne externe Stromquelle betrieben werden.

Auch bei der Bildqualität hat Xiaomi keine Kompromisse gemacht. Die Kamera ist mit zwei 5 MP Objektiven ausgestattet, die jeweils Videos in 3K-Auflösung aufnehmen können. Die f/1.6 Blenden garantieren klare Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Nachts aktiviert sich ein System aus weißen und Infrarot-LEDs, um den Bereich bei Bewegungserkennung auszuleuchten.

Smarte Funktionen und Schutz

Die Ingenieure von Xiaomi haben den AOV-Modus (Always-on Video) in das Gerät integriert. Dieser Modus reduziert die Bildrate auf ein Bild pro Sekunde, wenn keine Bewegung stattfindet, wodurch bis zu 90 Prozent des Speicherplatzes gespart werden. Die Kamera bietet zudem folgende Zusatzfunktionen:

Zwei-Wege-Sprachkommunikation (über Mikrofon und Lautsprecher);

Datenspeicherung über microSD-Karten;

Schutz gegen Wasser und Staub nach IP66-Standard;

Anbindung an das Xiaomi-Ökosystem über die Surge Smart Connect Technologie.

Aus Sicherheitsgründen aktiviert die Kamera bei Erkennung verdächtiger Aktivitäten sofort Ton- und Lichtsignale. Gleichzeitig sendet sie eine sofortige Benachrichtigung an die Mi Home App auf dem Smartphone des Benutzers, was es dem Besitzer ermöglicht, die Situation von überall auf der Welt zu überwachen.

Derzeit ist das neue Gerät auf dem chinesischen Markt für etwa 95 Dollar erhältlich. In sonnigen Ländern wird erwartet, dass solche autonomen Kameras sehr nützlich für die Landwirtschaft und den Privatsektor sein werden.