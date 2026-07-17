Rekord in der Raumfahrtindustrie: 67,7 Milliarden Dollar an Investitionen in sechs Monaten erzielt

Die globale Raumfahrtindustrie verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2026 ein beispielloses finanzielles Wachstum. Laut einem Bericht des Analyseunternehmens Space Capital erreichten die Gesamtinvestitionen in den Sektor einen Rekordwert von 67,7 Milliarden Dollar. Dieser Wert übertrifft nicht nur die Ergebnisse des Vorjahres, sondern auch das gesamte Kapital, das im Jahr 2025 verzeichnet wurde. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Segment der Satellitentechnologie zog in nur sechs Monaten dieses Jahres 8,1 Milliarden Dollar an und erreichte damit neue jährliche Höchststände in seiner Geschichte. Der größte Deal in diesem Bereich wurde vom finnischen Unternehmen Iceye abgeschlossen. Das Startup, ein Betreiber von Radarsatelliten, sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar. Diese Mittel werden in den Ausbau der Produktion fließen, um die steigende Nachfrage von NATO-Staaten und anderen Großkunden zu decken.

Künstliche Intelligenz und das Infrastrukturrennen

Der größte Teil der Investitionen entfiel auf die Kategorie „Infrastruktur“, die das Design, den Start und den Betrieb von Raumfahrzeugen umfasst. Allein im zweiten Quartal konnten Unternehmen in diesem Sektor 20,7 Milliarden Dollar einsammeln. Mehr als die Hälfte dieser Summe entfällt auf das von Jeff Bezos gegründete Startup Prometheus.

Prometheus befasst sich mit der Entwicklung von KI-Modellen zur Automatisierung von Ingenieurprojekten. Analysten betonen, dass die Integration von Raumfahrt und KI eine neue „Launch+“-Kategorie entstehen lässt. Blue Origin arbeitet beispielsweise nicht nur an Trägerraketen, sondern auch an der Schaffung orbitaler Rechenzentren (Data-Center), um den Mangel an Rechenkapazitäten auf der Erde zu beheben.

SpaceX und die neue Marktphase

Der im Juni erfolgte Börsengang (IPO) von SpaceX wurde zu einem der bedeutendsten Ereignisse auf dem Raumfahrtmarkt. Nach Schätzungen von Space Capital brachte der öffentliche Aktienverkauf dem Unternehmen 85,7 Milliarden Dollar ein. Derzeit wird der Marktwert von SpaceX auf fast 1,8 Billionen Dollar geschätzt, was den größten Börsengang in der Geschichte von Venture-Capital-finanzierten Unternehmen darstellt.

Insgesamt belief sich das Volumen der Exit-Transaktionen für Investoren bei Raumfahrtunternehmen im zweiten Quartal auf 90,4 Milliarden Dollar. Der erfolgreiche Börsengang von HawkEye 360 im Mai trug ebenfalls maßgeblich dazu bei. Dennoch bleibt der Erfolg in der Branche ein komplexer Prozess.

Statistiken zufolge haben von 722 Infrastruktur-Raumfahrtunternehmen, die seit 2009 eine Erstfinanzierung erhielten, nur 19 die fortgeschrittenen Entwicklungsstadien (Serie-E-Runden) erreicht. Heute haben sich die größten „Engpässe“ bei der Kapitalbeschaffung in die späten Wachstumsphasen der Unternehmen verlagert, also in den Bereich zwischen Serie D und E.