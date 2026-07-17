Microsoft Copilot erkennt jetzt Computerprobleme: Neue PC Insights-Funktion

Microsoft testet ein weiteres wichtiges Update für seinen Copilot KI-Assistenten in Windows. Die neue Funktion namens PC Insights ermöglicht es Benutzern, den Status ihres Computers in einfacher Sprache abzufragen und Systemdiagnosen mühelos durchzuführen. Diese Neuerung soll Benutzern mit weniger technischem Fachwissen das Suchen in komplexen Einstellungen oder im Task-Manager ersparen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von Windows Latest analysiert PC Insights auf Anfrage des Benutzers die technischen Spezifikationen des Systems und hilft dabei, die Ursachen verschiedener Probleme zu identifizieren. Wenn ein Benutzer beispielsweise fragt: „Ist genug Platz für die Installation eines 100 GB Spiels vorhanden?“, prüft Copilot sofort den Speicher und gibt eine präzise Antwort. Zudem kann er Berichte zur CPU-Auslastung, zum Akkustatus und zu anderen wichtigen Parametern erstellen.

Möglichkeit zur vollständigen Systemkontrolle

Wie aus der technischen Dokumentation von Microsoft hervorgeht, kann Copilot nicht nur die CPU- und RAM-Auslastung überwachen, sondern auch die Leistung der GPU (Grafikkarte). Er wird zudem in der Lage sein, Informationen in folgenden Bereichen zu sammeln:

Berechnung des freien Speicherplatzes und der Größe einzelner Ordner;

Erkennung angeschlossener USB-Geräte, externer Laufwerke und Drucker;

Überprüfung des Status von Webcams und anderen Peripheriegeräten;

Analyse der Qualität von Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen.

Aus Sicherheitsgründen funktioniert die PC Insights-Funktion nur mit Zustimmung des Benutzers. Das System fragt bei jeder hardwarebezogenen Anfrage um Erlaubnis, wobei der Benutzer auch einen Modus für dauerhafte Berechtigungen aktivieren kann. Es ist anzumerken, dass Copilot derzeit keine persönlichen Dateien öffnen kann und sich darauf beschränkt, Probleme zu identifizieren und Empfehlungen zu geben, anstatt sie eigenständig zu beheben.

Ein „schwerer“ Assistent: Das Problem des Ressourcenverbrauchs

Obwohl die neue Funktion viele Vorteile bietet, wirft ihre Systembelastung bei Experten Fragen auf. Tests von Windows Latest haben gezeigt, dass die Copilot-App im aktuellen Zustand selbst im Standby-Modus bis zu 1 GB RAM belegen kann. Dies stellt für Besitzer weniger leistungsstarker Computer eine erhebliche Unannehmlichkeit dar.

Darüber hinaus belegt Copilot zusätzlichen Speicherplatz auf der Festplatte, da er mit einer eigenen Instanz des Microsoft Edge Browsers geliefert wird. Wenn der KI-Assistent das System während des Diagnoseprozesses selbst verlangsamt, bleibt abzuwarten, wie effektiv seine Empfehlungen tatsächlich sind. Es wird erwartet, dass Microsoft in Zukunft an der Optimierung dieses Ressourcenverbrauchs arbeiten wird.

Diese Funktion wird schrittweise zusammen mit Windows-Updates auch für Benutzer in Usbekistan eingeführt. Für diejenigen, die Schwierigkeiten bei der manuellen Konfiguration des Systems haben, könnte Copilot ein echter digitaler Berater werden, wobei jedoch eine ausreichende technische Leistung des Computers für einen stabilen Betrieb erforderlich ist.