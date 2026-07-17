Pakhtakor im Derby gestoppt, Mash'al holt ersten Sieg

Das Taschkenter Derby im Rahmen des 12. Spieltags der usbekischen Super League endete unentschieden. Obwohl Pakhtakor in Führung ging, erzielte Lokomotiv in der zweiten Halbzeit den Ausgleich.

In G‘uzor holte Mash'al, das seit Saisonbeginn sieglos war, endlich drei Punkte.

Pakhtakor kann die Führung nicht halten

Im Hauptstadt-Derby zwischen Pakhtakor und Lokomotiv fiel das erste Tor in der 11. Minute.

Rustam Turdimurodov nutzte eine günstige Gelegenheit und brachte die „Löwen“ in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für die Gastgeber.

Nach der Pause verstärkte Lokomotiv das Spiel. Shodiyor Shodiboyev, der in der 61. Minute eingewechselt wurde, stellte zwei Minuten später den Ausgleich her — 1:1.

In der verbleibenden Zeit konnten beide Teams kein weiteres Tor erzielen, und die Punkte wurden im Derby geteilt.

Der lang ersehnte Sieg von Mash'al

In G‘uzor empfing Mash'al Kokand-1912. Ein einziges Tor entschied das Duell zwischen den beiden Teams aus dem Tabellenkeller.

In der 62. Minute traf Ergash Ismoilov ins gegnerische Tor und brachte Mash'al in Führung.

Dieses Tor erwies sich als Siegtreffer. Damit feierten die „Gasarbeiter“ ihren ersten Saisonsieg.

Pakhtakor verliert Punkte im Titelrennen

Pakhtakor, das vor dem Derby mit 27 Punkten auf dem zweiten Platz lag, ließ zu Hause zwei wichtige Punkte liegen.

Lokomotiv hingegen konnte durch das Remis beim starken Gegner das Punktekonto aufbessern. Das Team stand vor dem Spieltag mit 18 Punkten auf dem siebten Platz.

Super League, Ergebnisse des 12. Spieltags

Pakhtakor — Lokomotiv — 1:1

Tore:

Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0;

Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.

Pakhtakor: Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.

Lokomotiv: Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.

Mash'al — Kokand-1912 — 1:0

Tor:

Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.

Mash'al: Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.

Kokand-1912: Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.

Während Pakhtakor im Titelrennen am 12. Spieltag Punkte verlor, könnte dieses Spiel für Mash'al der Wendepunkt der Saison sein.