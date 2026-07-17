Zidanes Taktik: Wie seine Real-Madrid-Geheimnisse bei der französischen Nationalmannschaft funktionieren

Zinedine Zidane ist einer der faszinierendsten und einzigartigsten Trainer im Weltfußball. Er lässt sich weder auf einen bestimmten geometrischen Stil wie Pep Guardiola noch auf ein starres Defensivsystem wie Antonio Conte festlegen. Das Hauptgeheimnis von Zidanes Erfolg beruht auf zwei Säulen: einem sehr hohen Maß an taktischem Pragmatismus (Flexibilität) und einer perfekten psychologischen Atmosphäre in der Kabine.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse der taktischen Stile, die der legendäre Franzose bei Real Madrid anwandte, und wie er einen Draht zu den Stars der französischen Nationalmannschaft findet, insbesondere zu Kylian Mbappé .

Taktischer Stil beiReal Madrid: Der „Chamäleon“-Effekt

Während seiner Zeit bei Real Madrid wurde Zidane von den Medien oft kritisiert, er habe „keine Taktik, nur Glück“. Aber drei Champions-League-Siege in Folge lassen sich nicht allein mit Glück erklären. Zidane ist ein Trainer, der seine Mannschaft je nach Stärken und Schwächen des Gegners in jede beliebige Form bringen kann.

Vielfalt der Stile: Während der Ära des „BBC“-Trios (Bale, Benzema, Cristiano) nutzte er die traditionelle 4-3-3 Taktik. Nach der Verletzung von Gareth Bale stellte er das System sofort auf eine 4-3-1-2 („Raute“) Formation um und gab Isco den Status eines freien Kreativspielers. Bei Bedarf konnte er auch ein starres defensives 4-4-2 Schema perfekt umsetzen.

Dominanz der Außenbahnen: Zidane gab Außenverteidigern wie Marcelo und Dani Carvajal unbegrenzte Freiheiten im Angriff. Die Mannschaft hielt den Ball im Mittelfeld durch Kroos und Modrić, und wenn sich die gegnerische Abwehr verdichtete, wurden Angriffe durch Flanken von den Flügeln entschieden.

Freiheit im Mittelfeld: Er zwängt Spieler nicht in starre mathematische Rahmen. Besonders den Mittelfeldspielern und Stürmern bietet er kreative Freiheit, damit sie ihre Talente rund um den gegnerischen Strafraum voll entfalten können.

Die Kunst, mit Stars umzugehen: Aura und unendlicher Respekt

Die französische Nationalmannschaft ist historisch für interne Unstimmigkeiten, Egotrips und Kabinenkonflikte bekannt (man denke nur an die Europameisterschaften 1998, 2010 und sogar 2021). Didier Deschamps hatte dieses Umfeld weitgehend im Griff, aber Zidane verfügt über eine „Waffe“ auf einem völlig anderen Niveau.

Der größte Vorteil des Trainers ist, dass er Zinedine Zidane ist. Die Spieler spüren, dass vor ihnen nicht nur ein Trainer steht, sondern ihr Kindheitsidol, die größte Legende der Fußballgeschichte und ein Weltmeister. Angesichts seines Status ist jeder Star gezwungen, sein Ego zurückzustellen.

Zidanes wichtigste Methoden zur Führung von Stars sind:

Das Beispiel Cristiano Ronaldo: Ronaldo wollte während seiner gesamten Karriere in jedem Spiel 90 Minuten spielen. Zidane war der Einzige, der ihn davon überzeugen konnte, in einigen Ligaspielen zu pausieren und auf der Bank zu bleiben, um Kräfte für die entscheidenden Phasen der Saison (Champions-League-Finals) zu schonen. Er erreichte dies nicht durch Befehle, sondern durch freundschaftliche Gespräche und gegenseitigen Respekt. Karim Benzemas Transformation:

Es war Zidanes Vertrauen in Benzema, das ihn vor jahrelanger unaufhörlicher Kritik schützte und ihm half, das Niveau des weltbesten „Neuners“ und Ballon-d'Or-Gewinners zu erreichen. Das Tandem Mbappé und Zidane: Wie wird das neue Frankreich aussehen?

Für Kylian Mbappé, den aktuellen Kapitän und größten Star der französischen Nationalmannschaft, ist die Ankunft von Zidane ein ideales Szenario.

Mbappé hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er als Kind zu Zidane aufgeschaut hat und dass seine Zimmerwände mit Postern von Zizou bedeckt waren. Zudem spielt Mbappé jetzt für Real Madrid, einen Verein, der Zidane sehr am Herzen liegt.

Während Frankreich unter Deschamps oft vorsichtigen und defensiven Fußball spielte, werden Mbappé und andere Offensivstars (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola) unter Zidane größere kreative Freiheiten auf dem Platz haben. Es wird erwartet, dass Zidane Mbappé nicht nur an den linken Flügel bindet, sondern ihm in der Offensivlinie eine „Free Roam“-Rolle gibt, was Kylians Effizienz weiter steigern wird.

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