Superliga, 12. Spieltag: Navbahor gibt Sieg in letzter Minute aus der Hand

In einer der dramatischsten Partien des 12. Spieltags der Superliga verlor Navbahor mit 2:3 gegen AGMK. Obwohl die Mannschaft aus Namangan zweimal führte, entführten die Gäste dank eines Treffers in der Nachspielzeit die drei Punkte.

Das Schicksal der Begegnung wurde durch ein Tor in der 90.+3 Minute besiegelt.

Jiyanov trifft früh

Navbahor startete aktiv in die Partie und eröffnete in der 8. Minute den Torreigen. Ruslanbek Jiyanov nutzte eine gute Gelegenheit und brachte die „Falken“ in Führung.

Doch AGMK ließ nicht lange auf den Ausgleich warten. In der 20. Minute stellte Khazratjon Tursunkulov den Gleichstand wieder her — 1:1.

Elf Minuten später brachte Husayn Norchaev die Gastgeber erneut in Führung. Mit einer 2:1-Führung für Navbahor gingen die Teams in die Pause.

Einwechslungen verändern das Spiel

In der zweiten Halbzeit erhöhte AGMK den Druck, um die Niederlage abzuwenden.

Ali Abdurakhmonov, der in der 80. Minute eingewechselt wurde, traf nur zwei Minuten später. Er glich in der 82. Minute zum 2:2 aus.

Sentoku, der in der 65. Minute ins Spiel kam, wurde zum Helden der Partie.

Der entscheidende Treffer fiel in der 90.+3 Minute

Als alle mit einem Unentschieden rechneten, verwandelte AGMK einen ihrer letzten Angriffe.

In der 90.+3 Minute traf Sentoku gegen Navbahor und sicherte den Almalykern einen 3:2-Comeback-Sieg.

So stand Navbahor trotz zweimaliger Führung am Ende ohne Punkte da.

Tabellensituation

Nach diesem Ergebnis bleibt Navbahor mit 20 Punkten auf dem 4. Platz der Superliga-Tabelle.

AGMK hat nun 19 Punkte auf dem Konto und belegt den 6. Platz.

Superliga, 12. Spieltag

Navbahor — AGMK — 2:3

Tore:

Ruslanbek Jiyanov, 8 — 1:0;

Khazratjon Tursunkulov, 20 — 1:1;

Husayn Norchaev, 31 — 2:1;

Ali Abdurakhmonov, 82 — 2:2;

Sentoku, 90+3 — 2:3.

Navbahor: Yusupov, Mamatkazin, Komilov, Jiyanov, Kholmatov, Norchaev, Ruziev, Rakhimjonov, Ilic, Jgerenaya, Gulamov.

AGMK: Ilyosov, Papava, Ulmasaliev, Akhmadaliev, Turdialiev, Kholmurodov, Sobirjonov, Tursunkulov, Akhrorov, Karimov, Khaknazariy.

Was war Ihrer Meinung nach der Grund für die Niederlage von Navbahor in den letzten Minuten?