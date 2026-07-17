Eilmeldung: Zinédine Zidane wird neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft

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Eilmeldung: Zinédine Zidane wird neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft

Eine große Ära im französischen Fußball geht zu Ende, eine neue beginnt. Die legendäre Spieler- und Trainerikone Zinédine Zidane wird in den kommenden Tagen voraussichtlich als neuer Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft vorgestellt. Dies berichtete der bekannte Insider und Fußballexperte Fabrizio Romano.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser bedeutenden Personalentscheidung im Weltfußball und die Hintergründe der erwarteten Veränderungen bei der Équipe Tricolore.

Vertrag bereit: Zidane wartete nur auf Frankreich

Dem Insider zufolge hat sich der 53-jährige Zinédine Zidane mit dem französischen Fußballverband bereits auf alle Vertragsbedingungen geeinigt. Er hat sogar seinen Trainerstab bereits zusammengestellt.

Die offizielle Bekanntgabe und Vertragsunterzeichnung erfolgt in den nächsten Tagen, nachdem der amtierende Cheftrainer Didier Deschamps sein Amt offiziell niedergelegt hat.

Wichtiger Fakt: Zidane hatte es sich bereits vor Monaten zum Ziel gesetzt, auf ein Angebot der französischen Nationalmannschaft zu warten. Aus diesem Grund lehnte er in der Zwischenzeit mehrere attraktive Angebote von führenden Weltvereinen und anderen Nationalteams konsequent ab.

Was war der Grund für Deschamps' Abgang?

Didier Deschamps leitete die französische Nationalmannschaft genau 14 Jahre lang, seit 2012. Die kürzlich beendete WM 2026 war jedoch sein letztes Turnier.

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft am 14. Juli in Arlington (USA) verlor Frankreich mit 0:2 gegen Spanien und verpasste den Einzug ins Finale. Dieser Misserfolg beschleunigte das Ende der Ära Deschamps.

Die Trainerbilanz zweier Legenden: Wer hat welche Erfolge?

Wir vergleichen die bisherigen Erfolge des dienstältesten und erfolgreichsten Trainers der französischen Geschichte mit denen seines Nachfolgers:

Trainer

Titel und Erfolge

Trainierte Mannschaften

Didier Deschamps

Weltmeister (2018), Nations-League-Sieger, Finalist WM 2022 und EM 2016

Frankreich (2012–2026)

Zinédine Zidane

3-maliger Champions-League-Sieger in Folge, 2-maliger spanischer Meister, spanischer Supercup-Sieger

Real Madrid (Spanien)

Wie man sieht, hat Zidane bisher zwar nur Real Madrid trainiert, dort jedoch phänomenale und beispiellose Ergebnisse erzielt. Nun übernimmt er zum ersten Mal in seiner Karriere eine Nationalmannschaft.

Fans und Experten sind zuversichtlich, dass Zidanes Ankunft der französischen Nationalmannschaft neue Energie und Motivation verleihen wird, insbesondere um das Spiel von Anführer Kylian Mbappé und anderen Stars auf ein neues Niveau zu heben.

Zinédine ZidaneFrankreichDidier DeschampsFußballWeltmeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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