Der spanische Nationalverteidiger Marc Cucurella hat vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 eine überraschende Aussage über seine Zukunft gemacht. Der Spieler erklärte, er sei bereit, seine Karriere in der Nationalmannschaft direkt am Tag nach einem Sieg gegen Argentinien zu beenden.

Seiner Meinung nach gibt es nach dem Gewinn der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft kein größeres Ziel mehr, das man mit der Nationalmannschaft erreichen könnte.

„Ich werde de la Fuente am nächsten Tag anrufen“

Die Publikation The Touchline zitierte Cucurellas Worte.

„Wenn Spanien die Weltmeisterschaft gewinnt, werde ich am nächsten Tag Luis de la Fuente anrufen und meine Karriere in der Nationalmannschaft beenden“, sagte der Verteidiger.

Der Spieler begründete seine Entscheidung mit den Erfolgen, die er mit der Nationalmannschaft erzielt hat, und der historischen Chance, die vor ihm liegt.

Zwei große Titel in zwei Jahren

Die spanische Nationalmannschaft gewann die Europameisterschaft 2024. Nun hat das Team die Möglichkeit, nur zwei Jahre später auch den Weltmeistertitel zu holen.

„Nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2024 und dann der Weltmeisterschaft ist es schwer, von noch mehr zu träumen“, fügte Cucurella hinzu.

Sollte Spanien das Finale gewinnen, könnte der Verteidiger seine Karriere in der Nationalmannschaft auf dem absoluten Höhepunkt beenden.

Spanien erwartet ein Finale gegen Argentinien

Das entscheidende Spiel der Weltmeisterschaft 2026 findet zwischen den Nationalmannschaften von Spanien und Argentinien statt.

Die Begegnung wird am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, USA, ausgetragen. Der Anpfiff ist für 00:00 Uhr Taschkenter Zeit geplant.

Auf der einen Seite steht Spanien mit seiner neuen Generation, auf der anderen Seite tritt der amtierende Weltmeister Argentinien an.

Das Finale könnte das letzte Spiel für Cucurella sein

Wenn Spanien den Weltmeistertitel gewinnt, könnte das Finale gegen Argentinien Cucurellas letzter Einsatz für die Nationalmannschaft werden.

Doch dafür müssen die Spanier Lionel Messi die Hürde Argentinien, angeführt von Lionel Messi, überwinden. Somit hängt die größte Entscheidung in der Karriere des Spielers von einem einzigen Finale ab.