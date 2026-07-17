67 Jahre altes Trikot findet für Millionen Dollar einen neuen Besitzer

Die brasilianische Fußballlegende Peles Trikot aus dem WM-Finale 1958 wurde bei einer Auktion für eine riesige Summe versteigert. Sotheby's Das Auktionshaus teilte mit, dass das einzigartige Trikot für 4,88 Millionen US-Dollar an einen neuen Besitzer verkauft wurde. Dieses Trikot ist mit einem der unvergesslichsten Spiele in Peles Karriere verbunden. Im WM-Finale 1958 erzielte der junge Stürmer zwei Tore und leistete einen entscheidenden Beitrag zum ersten Weltmeistertitel in der Geschichte Brasiliens. Im Finale, das in Schweden ausgetragen wurde, besiegten die Brasilianer die Gastgeber mit

5:2. Dieser Sieg war Peles erster Weltmeistertitel. Später gewann er das Turnier noch zweimal und bleibt der einzige Spieler der Geschichte, der dreimal den Weltpokal gewonnen hat.

Zudem stellte Pele mit seinen Toren in jenem Finale einen weiteren historischen Rekord auf. Mit 17 Jahren und 249 Tagen wurde er zum jüngsten Torschützen in einem WM-Finale. Bemerkenswert ist, dass dieser Rekord bis heute von keinem anderen Spieler gebrochen wurde.

Zur Information: Der absolute Rekord für Trikotverkäufe gehört weiterhin Diego Maradona. Sein berühmtes Trikot aus dem WM-Viertelfinale 1986 gegen England wurde 2022 bei einer Auktion für

9,3 Millionen Dollar versteigert, was bis heute das höchste Ergebnis bleibt. {{TEXT_18}} {{TEXT_19}}{{TEXT_20}}