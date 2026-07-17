Erstmals in der Geschichte: Roboter treten in einem MMA-Kampf gegeneinander an

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Erstmals in der Geschichte: Roboter treten in einem MMA-Kampf gegeneinander an

Gestern, am 16. Juli, wurde in China der weltweit erste Roboter-Kampf nach den Regeln der Mixed Martial Arts (MMA) ausgetragen. Dieser Wettbewerb, der die Möglichkeiten fortschrittlicher Technologien und künstlicher Intelligenz demonstrierte, stieß auf großes Interesse. Dies berichtete das Magazin MMA Mania .

Wie bekannt wurde, fand dieser Wettbewerb im Rahmen des EngineAI -Robotikturniers statt, das von der Firma Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) organisiert wurde. Der Kampf fand im Nanshan Culture and Sports Center in Shenzhen statt. Der berühmte Filmstar Donnie Yen nahm als Ehrengast teil.

Es wird berichtet, dass in der Qualifikationsphase des Wettbewerbs mehr als 200 Teams aus 10 Ländern teilgenommen haben. Nach den Ergebnissen der Online-Qualifikation erreichten die 32 besten Teams die Finalrunde.

Ein silberner humanoider Roboter ballt bei einer öffentlichen Veranstaltung die Fäuste.

Alle Teilnehmer nutzten als Basis-Kämpfer den T800-Roboter von EngineAI . Jedes Team setzte jedoch spezielle Schutzpanzerungen, konstruktive Lösungen und verschiedene technische Verbesserungen ein, um seinen Roboter gegenüber der Konkurrenz zu optimieren. Dies ermöglichte es, die individuellen Fähigkeiten jedes Roboters einzigartig zur Geltung zu bringen.

Unter den Finalisten befanden sich Vertreter renommierter Bildungseinrichtungen wie die University of California, Berkeley, Stanford University, Tsinghua-Universität, Zhejiang-Universität sowie die Universität Hongkong .

Der gesamte Preispool des Turniers belief sich auf 10 Millionen Yuan (etwa 1,48 Millionen US-Dollar). Die Verantwortlichen betonten, dass dieser Wettbewerb eine neue Ära in der Robotik und künstlichen Intelligenz einläuten könnte.

RobotikMMAKünstliche IntelligenzTechnologieChina
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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