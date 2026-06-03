Neuer Westfield-Eigentümer plant Werkseröffnung in Deutschland

Westfield, ein vor 44 Jahren in den Midlands als Konkurrent von Caterham gegründeter Sport- und Kit-Car-Hersteller, wurde nach einer freiwilligen Liquidation von einem niederländisch-deutschen Joint Venture übernommen. Driving-Fun, einer der größten Trackday-Veranstalter Europas, plant, die Produktion bestehender Westfield-Modelle fortzusetzen und neue Straßen- und Rennwagen für Enthusiasten zu entwickeln. Autocar.co.uk berichtet .

Seit seiner Gründung im Jahr 1982 hat Westfield rund 16.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der neue Eigentümer der Marke, der Niederländer Peter Tunissen, gründete Driving-Fun vor 20 Jahren. Heute veranstaltet sein Unternehmen jährlich über 100 Track-Events, besitzt zwei Hotels am Nürburgring und hat seinen Sitz am Circuit Meppen, östlich von Amsterdam nahe der deutschen Grenze.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks gelegen, beherbergt der Circuit Meppen die 930 m² große Fabrik von Driving-Fun. Tunissen hält diese Anlage für ideal für die Herstellung von Westfield-Autos und -Komponenten sowie für die Lieferung von Ersatzteilen für bestehende Besitzer. Der Deal umfasst nur die Marke Westfield; die Abteilung Chesil, die Porsche-356-Repliken herstellt, wurde nicht verkauft.

Tunissen betonte, dass er die Kombination aus hoher Leistung und Erschwinglichkeit dieser in Großbritannien gebauten Autos seit Jahren bewundert. Ihm zufolge ist der Kauf von Westfield nicht nur eine Geschäftsentscheidung, sondern das Ergebnis von Leidenschaft für die Marke. Derzeit setzt er Westfield-Modelle für Kunden in seinem Driving-Fun-Projekt ein und unterstützt die aktive Westfield-Cup-Rennserie in den Niederlanden.