Beelink stellt das ME Pro 370 vor, ein Hybrid aus Mini-PC und NAS

·27·Technologie
Beelink stellt das ME Pro 370 vor, ein Hybrid aus Mini-PC und NAS

Beelink, ein etablierter Akteur auf dem Mini-PC-Markt, hat einen neuen Schritt in die Welt der Hybridgeräte gewagt. Das neu vorgestellte Modell ME Pro 370 kann gleichzeitig als leistungsstarker Mini-PC und als kapazitätsstarker Netzwerkspeicher (NAS) fungieren. Solche Universallösungen sind in der Regel für professionelle Anwender und Spezialisten konzipiert, die mit großen Datenmengen arbeiten. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die Besonderheit des Geräts liegt in seiner internen Architektur. Laut ixbt.com ist das Modell ME Pro 370 mit dem neuesten und leistungsstärksten Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor von AMD ausgestattet. Normalerweise ist eine solch hohe Rechenleistung für Standard-NAS-Systeme nicht erforderlich, aber Beelink hat dieses Modell für komplexe Aufgaben angepasst, einschließlich der Arbeit mit AI-Algorithmen.

Speicherkapazitäten und technische Daten

Der überraschendste Aspekt des ME Pro 370 ist seine Datenspeicherkapazität. Trotz des kompakten Gehäuses (je nach Modifikation 145 x 165 mm oder 112 x 121 mm) können Benutzer drei M.2-SSDs und zusätzlich zwei oder vier SATA-Laufwerke installieren. Dies macht das Gerät zu einem echten Datenspeicher.

Unternehmensvertreter geben an, dass das High-End-Modell insgesamt bis zu 132 TB an Daten aufnehmen kann. Es ist erwähnenswert, dass diese Zahl nur ein von Beelink genanntes Beispiel ist; mit dem Erscheinen von Laufwerken mit höherer Kapazität auf dem Markt kann dieses Limit weiter ausgedehnt werden. Für den Arbeitsspeicher sind zwei Steckplätze vorgesehen, und der Hersteller bietet auch Versionen mit 32 GB RAM an.

Konnektivität und Preispolitik

Was die Verbindungsschnittstellen betrifft, so erfüllt der neue Mini-PC voll und ganz moderne Standards. Das Gerät umfasst:

  • Hochgeschwindigkeits-USB4-Anschlüsse;
  • Zwei Arten von Netzwerkanschlüssen: RJ45 2.5GbE und professioneller RJ45 10GbE;
  • Wi-Fi 6E-Modul für drahtlose Kommunikation.
In Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach Mini-PCs auf dem Markt könnte dieses Modell sehr nützlich für Videoüberwachungssysteme oder als Server für kleine Büros sein. Insbesondere der 10GbE-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung im lokalen Netzwerk in Sekundenschnelle.

Was die Preise betrifft, so wurde der Beelink ME Pro 370 auf dem chinesischen Markt zu recht erschwinglichen Preisen eingeführt. Während die kleinere Version bei etwa 590 Dollar liegt, wird die High-End-Konfiguration mit allen Erweiterungsmöglichkeiten für 635 Dollar verkauft. Diese Preise erscheinen im Vergleich zu den technischen Spezifikationen und der Funktionalität des Geräts sehr wettbewerbsfähig.

BeelinkMini-PCNASTechnologieRyzen AI
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegtSpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegtHeute, 19:56Das Zeitalter der Elektroautos: Ist die Ladeinfrastruktur kein Problem mehr?Das Zeitalter der Elektroautos: Ist die Ladeinfrastruktur kein Problem mehr?Heute, 19:50Roter Fleck auf dem Galaxy S26 Ultra-Bildschirm: Samsung erklärt offiziell die UrsacheRoter Fleck auf dem Galaxy S26 Ultra-Bildschirm: Samsung erklärt offiziell die UrsacheHeute, 18:24Bosgame demonstriert, wie das DeepSeek-V3.1-Modell mit sieben Mini-PCs ausgeführt wirdBosgame demonstriert, wie das DeepSeek-V3.1-Modell mit sieben Mini-PCs ausgeführt wirdHeute, 17:53Elon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern anElon Musk kündigt neues KI-Modell mit 2 Billionen Parametern anHeute, 17:25Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der WeltApple ist wieder das wertvollste Unternehmen der WeltHeute, 17:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor