Beelink stellt das ME Pro 370 vor, ein Hybrid aus Mini-PC und NAS

Beelink, ein etablierter Akteur auf dem Mini-PC-Markt, hat einen neuen Schritt in die Welt der Hybridgeräte gewagt. Das neu vorgestellte Modell ME Pro 370 kann gleichzeitig als leistungsstarker Mini-PC und als kapazitätsstarker Netzwerkspeicher (NAS) fungieren. Solche Universallösungen sind in der Regel für professionelle Anwender und Spezialisten konzipiert, die mit großen Datenmengen arbeiten. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die Besonderheit des Geräts liegt in seiner internen Architektur. Laut ixbt.com ist das Modell ME Pro 370 mit dem neuesten und leistungsstärksten Ryzen AI 9 HX 370 Prozessor von AMD ausgestattet. Normalerweise ist eine solch hohe Rechenleistung für Standard-NAS-Systeme nicht erforderlich, aber Beelink hat dieses Modell für komplexe Aufgaben angepasst, einschließlich der Arbeit mit AI-Algorithmen.

Speicherkapazitäten und technische Daten

Der überraschendste Aspekt des ME Pro 370 ist seine Datenspeicherkapazität. Trotz des kompakten Gehäuses (je nach Modifikation 145 x 165 mm oder 112 x 121 mm) können Benutzer drei M.2-SSDs und zusätzlich zwei oder vier SATA-Laufwerke installieren. Dies macht das Gerät zu einem echten Datenspeicher.

Unternehmensvertreter geben an, dass das High-End-Modell insgesamt bis zu 132 TB an Daten aufnehmen kann. Es ist erwähnenswert, dass diese Zahl nur ein von Beelink genanntes Beispiel ist; mit dem Erscheinen von Laufwerken mit höherer Kapazität auf dem Markt kann dieses Limit weiter ausgedehnt werden. Für den Arbeitsspeicher sind zwei Steckplätze vorgesehen, und der Hersteller bietet auch Versionen mit 32 GB RAM an.

Konnektivität und Preispolitik

Was die Verbindungsschnittstellen betrifft, so erfüllt der neue Mini-PC voll und ganz moderne Standards. Das Gerät umfasst:

Hochgeschwindigkeits-USB4-Anschlüsse;

Zwei Arten von Netzwerkanschlüssen: RJ45 2.5GbE und professioneller RJ45 10GbE;

Wi-Fi 6E-Modul für drahtlose Kommunikation.

In Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach Mini-PCs auf dem Markt könnte dieses Modell sehr nützlich für Videoüberwachungssysteme oder als Server für kleine Büros sein. Insbesondere der 10GbE-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung im lokalen Netzwerk in Sekundenschnelle.

Was die Preise betrifft, so wurde der Beelink ME Pro 370 auf dem chinesischen Markt zu recht erschwinglichen Preisen eingeführt. Während die kleinere Version bei etwa 590 Dollar liegt, wird die High-End-Konfiguration mit allen Erweiterungsmöglichkeiten für 635 Dollar verkauft. Diese Preise erscheinen im Vergleich zu den technischen Spezifikationen und der Funktionalität des Geräts sehr wettbewerbsfähig.