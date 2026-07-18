Roter Fleck auf dem Galaxy S26 Ultra-Bildschirm: Samsung erklärt offiziell die Ursache

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung Electronics hat das Problem der roten Flecken auf den Bildschirmen der Galaxy S26 Ultra-Smartphones geklärt, das in den letzten Wochen für Besorgnis bei den Nutzern gesorgt hatte. Analysen der Unternehmensingenieure ergaben, dass es sich hierbei nicht um einen physischen Defekt des Displays oder den für OLED-Panels typischen „Burn-in“-Effekt handelt, sondern um eine softwarebedingte Besonderheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Erste Beschwerden über das Problem kamen von Nutzern, die das Gerät seit 3–4 Monaten verwendeten. Smartphone-Besitzer beklagten einen deutlichen rötlichen Schimmer in der Mitte des Displays und befürchteten, es könne sich um einen technischen Defekt dieses teuren Flaggschiffs handeln. Laut ixbt.com hat Samsung die Situation jedoch vollständig untersucht und eine Lösung gefunden.

Unerwarteter Effekt der neuen Technologie

Experten des Unternehmens erklärten, dass das Auftreten des roten Flecks direkt mit der Privacy Display-Technologie zusammenhängt, die erstmals im Modell Galaxy S26 Ultra eingesetzt wurde. Dieses System basiert auf der LEAD 2.0-Technologie, die dazu dient, die Energieeffizienz zu steigern und die Farbwiedergabequalität durch den Verzicht auf herkömmliche Polarisatoren in OLED-Panels zu verbessern.

Vertreter von Samsung betonten, dass bei maximaler Displayhelligkeit und sehr starkem Außenlicht gewisse Abweichungen in der Farbbalance auftreten können. Genau dieses Phänomen nimmt das menschliche Auge als rötlichen Schatten in der Mitte des Bildschirms wahr. Es handelt sich also nicht um einen Hardwaredefekt, sondern um eine Eigenschaft der Lichtbrechung bei dieser neuen Art von Panel.

Das Unternehmen hat bereits eine Softwarelösung zur Behebung dieses Problems vorbereitet. Ein optimiertes Update zur Farbkorrektur wird nun für Nutzer installiert, die sich an Servicezentren wenden. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Problem durch ein einfaches Software-Update zu beheben, ohne den Smartphone-Bildschirm austauschen zu müssen.

In naher Zukunft soll dieser Fix allen Galaxy S26 Ultra-Besitzern als Over-the-Air (OTA)-Software-Update zur Verfügung gestellt werden. Dies ist auch eine wichtige Nachricht für Nutzer in Usbekistan, da aufgrund des hohen Preises von Flaggschiff-Smartphones jeder Displaydefekt als schwerwiegender finanzieller Verlust wahrgenommen wird.

Wir erinnern daran, dass Galaxy S26 Ultra-Nutzer in sozialen Netzwerken zuvor zahlreiche Fotos und Videos von einer seltsamen Farbveränderung gepostet hatten, die genau in der Mitte des Bildschirms auftrat. Die schnelle Reaktion von Samsung und die Erklärung, dass es sich um ein Softwareproblem handelt, haben die Sorgen vieler Käufer ausgeräumt.