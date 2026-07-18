Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, traf sich mit dem britischen Botschafter inUsbekistan, Timothy Smart. Das Gespräch fand in einer freundschaftlichen Atmosphäre statt, und es scheint, dass die Parteien sich über Fußball und sportliche Beziehungen austauschten.

Am Ende des Treffens wurde dem Botschafter ein Trikot der usbekischen Nationalmannschaft mit der Unterschrift von Khusanov überreicht.

Das Treffen fand in einer herzlichen Atmosphäre statt

Die verbreiteten Fotos zeigen Abdukodir Khusanov und Timothy Smart bei einem informellen Gespräch.

Während des Treffens wurden wahrscheinlich die Karriere des Spielers in England, die Entwicklung des usbekischen Fußballs und die sportlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erörtert.

Bisher wurden keine weiteren offiziellen Informationen zu den Details des Gesprächs bekannt gegeben.

Ein besonderes Geschenk wurde dem Botschafter überreicht

Zum Abschluss des Treffens schenkte Abdukodir Khusanov Timothy Smart ein Nationaltrikot mit dem Emblem des usbekischen Fußballverbandes.

Das Trikot trägt zudem ein großes persönliches Autogramm von Khusanov. Die Parteien ließen sich gemeinsam mit diesem Erinnerungsgeschenk fotografieren.

Khusanov macht Usbekistan im britischen Fußball bekannt

Das Treffen von Abdukodir Khusanov mit dem britischen Vertreter hat auch eine symbolische Bedeutung. Der usbekische Verteidiger ist im englischen Fußball aktiv und trägt zum wachsenden internationalen Interesse am Fußball des Landes bei.

Jedes seiner Spiele und Treffen außerhalb des Platzes ist wichtig für das Image des usbekischen Fußballs im Ausland.

Dieses Gespräch mit Timothy Smart war ein weiteres glänzendes Beispiel für Sportdiplomatie.