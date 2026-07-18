Lionel Messi Vor seinem Auftritt im WM-Finale gegen Spanien stand er auch abseits des Platzes im Rampenlicht. Die Investition des legendären Fußballers vor einem Jahr in das Cipriani Residences Miami Wohnprojekt war ein großer Erfolg.

Wie bekannt wurde, hat Messi im vergangenen Jahr vier Wohnungen in diesem Wolkenkratzer erworben. Inzwischen hat der 85-stöckige Komplex die Hauptbauphase abgeschlossen und über 80 Prozent der Einheiten sind bereits verkauft.

Quellen zufolge haben nach Messi auch eine Reihe weiterer argentinischer Fußballer dort Immobilien gekauft. Zudem entscheiden sich auch Führungskräfte der Unternehmen Citadel und Amazon die von New York und Kalifornien nach Miami ziehen, für dieses Projekt. Die ausländischen Käufer stammen aus über 30 Ländern, wobei die aktivsten aus Mexiko, Italien, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Kanada, Frankreich, Spanien und Großbritannien kommen.

Messi zahlte für eine Vier-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von etwa 3.500 Quadratfuß rund 7,5 Millionen Dollar. Zum Zeitpunkt seines Kaufs war die Fertigstellung des Gebäudes für 2028 geplant. Die Bauarbeiten wurden jedoch beschleunigt, sodass die Eigentümer nun bereits im Sommer 2027 einziehen können.

Mit einer Höhe von fast 950 Fuß wird das Gebäude nach seiner Fertigstellung eines der höchsten Wohngebäude südlich von New York sein. Der Komplex umfasst insgesamt 397 Wohnungensowie über 50.000 Quadratfuß an Infrastruktur, darunter ein Pool, ein Spa-Center, ein privates Kino, ein Erholungsbereich mit Blick auf die Biscayne Bay und die berühmten Cipriani Restaurants.

Cipriani Familienmitglied Giuseppe Cipriani betonte, dass dieses Projekt die fast hundertjährige Tradition italienischer Gastfreundschaft fortsetzt.

Der Leiter von Mast Capital Camilo Miguel Jr., erklärte, dass der fortgeschrittene Baustatus und die Verkaufsquote von über 80 Prozent erneut bestätigen, dass sich Miami zu einem der prestigeträchtigsten Immobilienmärkte der Welt entwickelt.

Auf diese Weise hat sich die Investition von Lionel Messivor einem Jahr nicht nur als erfolgreiches Investment erwiesen, sondern auch das Interesse an einer der exklusivsten Wohnanlagen in Miami erheblich gesteigert.