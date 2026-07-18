Usbekistan unter den Top 10 bei taktischen Umstellungen bei der WM 2026

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Usbekistan unter den Top 10 bei taktischen Umstellungen bei der WM 2026

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 ihre sportlichen Ziele nicht erreichte, zählte sie in einer bestimmten Statistik zu den aktivsten Teams des Turniers.

Laut Opta Analyst änderte die von Fabio Cannavaro trainierte Mannschaft während der Spiele häufig ihre taktische Formation und erzielte dabei denselben Wert wie England und der Iran.

Usbekistan änderte in jedem Spiel mehrmals das System

Statistiken belegen, dass die usbekische Nationalmannschaft alle 90 Minuten durchschnittlich 2,7 Mal ihre taktische Formation anpasste.

Dieser Wert ermöglichte es dem Nationalteam, einen Platz unter den zehn Mannschaften mit den häufigsten taktischen Wechseln bei der WM zu belegen.

Usbekistan erreichte das gleiche Ergebnis wie England und der Iran. Dies zeigt, dass der Trainerstab den Spielplan regelmäßig an die Situation auf dem Platz, die Aktionen des Gegners und den Spielstand anpasste.

Zwei asiatische Teams führten die Liste an

Katar und Jordanien teilen sich den ersten Platz im Ranking der Teams, die ihre taktischen Schemata am häufigsten änderten. Beide Mannschaften wechselten ihre Formation durchschnittlich 3,3 Mal pro 90 Minuten.

Die Top 10 sehen wie folgt aus:

  1. Katar — 3,3 Mal;

  2. Jordanien — 3,3;

  3. Belgien — 3,0;

  4. Tschechien — 3,0;

  5. Paraguay — 2,8;

  6. England — 2,7;

  7. Usbekistan — 2,7;

  8. Iran — 2,7;

  9. Algerien — 2,5;

  10. Ägypten — 2,4.

Somit haben es vier asiatische Nationalmannschaften in die Top 10 geschafft.

Cannavaros Stab reagierte aktiv auf das Spielgeschehen

Die usbekische Nationalmannschaft bestritt drei Spiele bei der Weltmeisterschaft. Die Daten von Opta zeigen, dass der von Fabio Cannavaro geleitete Trainerstab die Spiele nicht mit einem starren System bestritt.

Das Team versuchte, während der Spiele das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive zu verändern, das Flügelspiel zu stärken und die Aufgaben der Spieler je nach Spielstand anzupassen.

Die taktische Aktivität führte jedoch nicht zu zählbaren Erfolgen — Usbekistan verlor alle drei Gruppenspiele.

Die erste WM bleibt durch zwei historische Tore in Erinnerung

Bei ihrer ersten WM-Teilnahme überhaupt traf Usbekistan in der Gruppe K auf Portugal, Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo.

Das erste WM-Tor der Nationalmannschaft erzielte Abbosbek Fayzullayev .

Der Treffer von Eldor Shomurodov gegen die DR Kongo wurde als schönstes Tor der Gruppenphase ausgezeichnet.

Die Ergebnisse entsprachen nicht den Erwartungen, aber Usbekistans erste WM bleibt durch taktische Experimente und Tore, die in die Fußballgeschichte des Landes eingingen, in Erinnerung.

UsbekistanWeltmeisterschaft 2026Fabio CannavaroFußballtaktikOpta Analyst
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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