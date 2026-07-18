SpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegt

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SpaceX Starship bereit für den Start: Triebwerke ausgetauscht und neuer Termin festgelegt

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, bereitet sich auf den nächsten Testflug seines leistungsstärksten Raketensystems, Starship, vor. Die Mission, die zuvor aufgrund technischer Probleme verschoben wurde, soll nun am 20. Juli stattfinden. Dieser Flug wird nicht nur als technischer Test, sondern als neuer Meilenstein in der Weltraumforschung angesehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Der ursprünglich für den 16. Juli geplante Flug wurde aufgrund einer Notabschaltung während des Zündvorgangs der Super Heavy-Booster-Triebwerke abgesagt. Laut dem Insider Dima Zenyuk, einem Mitarbeiter von Tesla und SpaceX, mussten die Ingenieure zwei Raptor-Triebwerke vollständig austauschen, um den Fehler zu beheben. Vor dem Hintergrund dieser unerwarteten Verzögerung war ein leichter Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens zu verzeichnen.

Missionsziele und das Debüt von Starlink V3

Diese Mission, genannt Flight 13, wird der zweite Testflug der Starship V3-Version sein. Einer der wichtigsten Aspekte dieses Fluges ist das erstmalige Aussetzen von 20 voll funktionsfähigen Starlink V3-Satelliten in die Umlaufbahn. Diese Satelliten der nächsten Generation sollen die globale Internetabdeckung weiter ausbauen und die Qualität verbessern.

Darüber hinaus planen die SpaceX-Spezialisten während des Fluges ein Experiment zur Wiederzündung des Raptor-Triebwerks im offenen Weltraum. Dieser technologische Prozess gilt als entscheidend für zukünftige Langstrecken-Weltraummissionen und zur Überprüfung der Manövrierfähigkeit des Raumschiffs. Ein erfolgreicher Test würde die Wiederverwendbarkeit von Starship weiter festigen.

Dem Plan zufolge wird der Super Heavy-Booster nach der Stufentrennung kontrolliert im Golf von Mexiko landen. Die obere Stufe, Starship, soll ihren Flug mit einer Wasserlandung im Indischen Ozean beenden. Laut ixbt.com sollen diese Prozesse die Wiederverwendbarkeit der Rakete in der Praxis beweisen.

Auch für Technologie-Enthusiasten in Usbekistan ist dieser Flug von Bedeutung, da die Entwicklung des Starlink-Projekts in Zukunft die Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet in unserer Region erweitern könnte. SpaceX schließt derzeit alle technischen Überprüfungen ab und führt die letzten Vorbereitungen auf der Startrampe durch.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkWeltraum
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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