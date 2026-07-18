Auf diesem Planeten dauert ein Jahr nur 25 Tage

Astronomen haben eine weitere bedeutende Entdeckung über den Exoplaneten bekannt gegeben, der etwa 49 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt: LHS 1140 b . Neue Studien bestätigen mit größerer Sicherheit, dass auf diesem Himmelskörper eine Atmosphäre existieren könnte. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit wurden im Fachmagazin Science veröffentlicht.

Während der Untersuchung beobachteten die Wissenschaftler den Planeten, als er vor seinem Stern vorbeizog. In diesem Moment durchdringt das Sternenlicht die Atmosphäre, was die Identifizierung von Gasspuren ermöglicht. Experten konnten mit genau dieser Methode Anzeichen für das Vorhandensein von Helium in der Atmosphäre nachweisen.

Interessanterweise wurde das Heliumsignal bei den Beobachtungen im Jahr 2024 entdeckt, war jedoch 2025 kaum noch wahrnehmbar. Wissenschaftler erklären dies damit, dass der Gasaustritt aus der Atmosphäre nicht konstant ist oder die Aktivität des Sterns zeitweise schwankt.

Experten glauben, dass das Vorhandensein von Helium darauf hindeutet, dass die Atmosphäre des Planeten über Milliarden von Jahren erhalten geblieben sein könnte. Sie vermuten, dass die obere Atmosphäre hauptsächlich aus Helium besteht, während in den unteren Schichten schwerere Gase wie Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf vorhanden sein könnten. Diese Stoffe wurden jedoch noch nicht direkt bestätigt.

LHS 1140 b befindet sich in der „habitablen Zone“ seines Sterns. Das bedeutet, dass unter bestimmten Bedingungen flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche existieren könnte. Gleichzeitig betonen die Wissenschaftler, dass eine solche Lage nicht automatisch das Vorhandensein von Leben bedeutet.

Frühere Studien deuteten darauf hin, dass es sich bei diesem Exoplaneten nicht um einen Gasriesen handelt, sondern um einen Gesteinsplaneten, der über große Wasservorkommen verfügen könnte. Berechnungen zufolge könnte Wasser 9–19 Prozent seiner Gesamtmasse ausmachen.

Eine weitere Hypothese der Wissenschaftler besagt, dass LHS 1140 b seinem Stern immer dieselbe Seite zuwendet. Daher ist es wahrscheinlich, dass auf einer Seite ewiger Tag und auf der anderen Seite ständige Nacht herrscht.

Klimamodelle zeigen, dass ein Großteil des Planeten mit Eis bedeckt sein könnte. Es besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf der dem Stern zugewandten Seite ein flüssiger Ozean existiert. Es wurde angemerkt, dass dieser Ozean in seinem Aussehen einem riesigen Auge ähneln könnte.

Einigen Berechnungen zufolge könnten die Temperaturen im zentralen Teil des Ozeans auf bis zu 20 Grad Celsius steigen. Eine solche Umgebung hängt von der atmosphärischen Zusammensetzung und dem Treibhauseffekt ab, wobei Stickstoff und Kohlendioxid dazu beitragen könnten, Wärme zu speichern und flüssiges Wasser zu ermöglichen.

LHS 1140 b ist etwa 1,7-mal größer als die Erde und hat eine 5–6-mal höhere Masse. Der Planet umkreist einen Roten Zwerg, der kleiner und kühler als die Sonne ist, in etwa 25 Tagen.