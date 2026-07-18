Indiens Privatsektor im Weltraum: Rakete Vikram-1 absolviert ihren Erstflug

Das indische Luft- und Raumfahrt-Startup Skyroot Aerospace hat die Vikram-1 Trägerrakete erfolgreich getestet – die erste orbitale Rakete in der Geschichte des Landes, die vollständig von einem privaten Unternehmen entwickelt wurde. Dieser Flug im Rahmen der Aagaman-Mission wurde vom Satish Dhawan Space Centre auf der Insel Sriharikota durchgeführt. Das Ereignis gilt als wichtiger Schritt zur Stärkung Indiens auf dem globalen Weltraummarkt. Dies berichtet Nachrichten von.

Die Rakete ist nach Vikram Sarabhai benannt, dem Gründer des indischen Weltraumprogramms. Das fast 22 Meter lange Gerät besteht aus einem vierstufigen System. Die ersten drei Stufen sind mit in Indien entwickelten Feststofftriebwerken ausgestattet, während die letzte Stufe über ein Flüssigkeitstriebwerk verfügt. Bemerkenswert ist, dass dieses Triebwerk mittels 3D-Druck hergestellt wurde, was eine hochpräzise Platzierung der Nutzlast im Orbit ermöglicht.

Technologische Innovation und lokale Fertigung

Der Rumpf der Vikram-1 Rakete besteht aus kohlenstofffaserverstärkten Verbundwerkstoffen, und über 90 Prozent der Komponenten wurden direkt in Indien hergestellt. Dies senkt nicht nur die Kosten, sondern demonstriert auch die technologische Unabhängigkeit des Landes. Die Rakete ist in der Lage, eine Nutzlast von bis zu 350 kg in eine niedrige Erdumlaufbahn in 450 km Höhe zu befördern.

Laut Ixbt.com diente dieser Testflug dazu, die Stabilität der Triebwerksleistung, der Navigationssysteme, der Telemetrie, der Kommunikation und der Mechanismen zur Nutzlasttrennung zu überprüfen. Zu Demonstrationszwecken hatte die Rakete mehrere Technologiemodule sowie eine kleine goldene Figur zum Gedenken an indische Wissenschaftler an Bord.

Kommerzielles Potenzial und wettbewerbsfähige Preise

Skyroot Aerospace hat bereits großes Interesse auf dem internationalen Markt geweckt. Das Unternehmen hat bereits Vorbestellungen für den Start von mehr als 400 Satelliten entgegengenommen. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Kleinsatelliten will das indische Startup mit erschwinglichen Preisen punkten.

Aktuellen Berechnungen zufolge liegen die Kosten für den Transport von einem Kilogramm Nutzlast in den Orbit mit der Vikram-1 bei etwa 15.000 Dollar. Dieser Preis gilt nach internationalen Standards als äußerst attraktiv und wird dem Unternehmen helfen, sich in einem von Giganten wie SpaceX dominierten Markt zu behaupten. Es wird erwartet, dass solche kostengünstigen und zuverlässigen Flüge in Zukunft kleinen Forschungsinstituten und privaten Unternehmen den Zugang zum Weltraum erleichtern werden.