Instablogger, der ein nicht genehmigtes Autotreffen in Kokand organisieren wollte, wurde zur Rechenschaft gezogen

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Instablogger, der ein nicht genehmigtes Autotreffen in Kokand organisieren wollte, wurde zur Rechenschaft gezogen

In der Stadt Kokand in der Region Fergana wurde eine Situation verhindert, die die öffentliche Ordnung und die Verkehrssicherheit hätte gefährden können. Es heißt, dass D.U., der als Blogger auf Instagram tätig ist, eine nicht genehmigte öffentliche Veranstaltung organisieren wollte.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Blogger am 31. Mai 2026 um 17:00 Uhr eine Videobotschaft verbreitete, in der er zu einem Treffen von Autos mit Wunschkennzeichen vor einem Supermarkt in der Stadt aufrief. Für dieses Treffen wurde jedoch keine entsprechende Genehmigung eingeholt.

Durch das schnelle Eingreifen der Beamten des Innenministeriums der Stadt Kokand konnte der Verstoß verhindert werden. Mit dem Bürger D.U. wurden aufklärende Gespräche geführt.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Komplize J.M. den rechtmäßigen Anordnungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete, Widerstand leistete und die öffentliche Ordnung störte.

In Bezug auf den Vorfall wurden gegen D.U. und J.M. administrative Unterlagen erstellt und der Fall an die Justizbehörden weitergeleitet.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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