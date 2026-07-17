Gewitter durchkreuzt Argentiniens Plan für das Finale

·59·Sport
Gewitter durchkreuzt Argentiniens Plan für das Finale

Die Abreise der argentinischen Nationalmannschaft nach New Jersey vor dem Finale der WM 2026 hat sich verzögert. Aufgrund eines schweren Gewitters in Atlanta konnte das Team von Lionel Scaloni nicht wie geplant abfliegen, weshalb die Spieler im Hotel bleiben mussten.

Flüge am Flughafen Atlanta gestoppt

Laut einem Bericht von The Sun sollte die argentinische Delegation am Donnerstag von Atlanta nach New York fliegen. Aufgrund von starkem Regen und gefährlichen Wetterbedingungen wurden die Flüge am Hartsfield–Jackson International Airport jedoch vorübergehend ausgesetzt.

Infolgedessen blieben die Spieler, Trainer und das Team-Personal in ihrem Hotel in Atlanta. Die Flugverspätung könnte sich auch auf den Trainingsplan von Argentinien vor dem Finale auswirken.

Vorbereitungszeit könnte verkürzt werden

Argentinien besiegte England am 15. Juli im Halbfinale in Atlanta mit 2:1. Das Team blieb nach dem Spiel in der Stadt, um Regenerationseinheiten zu absolvieren.

Die Schützlinge von Scaloni hatten geplant, früher am Finalort anzukommen, um sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Durch die Flugverspätung besteht nun jedoch die Möglichkeit, dass die Zeit für das letzte Training in voller Mannschaftsstärke verkürzt wird.

Es wird berichtet, dass die spanische Nationalmannschaft bereits in New Jersey angekommen ist und mit der Vorbereitung auf das entscheidende Spiel begonnen hat. Diese Situation könnte dem Team von Luis de la Fuente einen kleinen organisatorischen Vorteil vor dem Finale verschaffen.

Beeinflusst das Wetter das Finale?

Für die Argentinierbesteht die Hauptaufgabe nun darin, so schnell wie möglich New Jersey zu erreichen und die körperliche Verfassung der Spieler nach der Flugverspätung richtig zu steuern.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass die Wetterprobleme das Finale selbst direkt beeinflussen könnten. Doch in einer Situation, in der vor dem entscheidenden Spiel jede Stunde zählt, hat dieses unerwartete Hindernis die Pläne des Teams durcheinandergebracht.

Finale findet am 19. Juli statt

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium — dem MetLife Stadium — in East Rutherford statt. Das Stadion befindet sich im Bundesstaat New Jersey, nicht in New York City.

Argentinien tritt an, um den zweiten Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen, während Spanien seinen zweiten Weltpokal in der Geschichte anstrebt.

Kurz vor dem Finale erwies sich für das Team von Scaloni nicht der Gegner, sondern das Gewitter in Atlanta als erste Bewährungsprobe. Die entscheidende Frage ist nun: Wie sehr wird der verspätete Flug die Vorbereitung Argentiniens auf das Finale beeinträchtigen?

ArgentinienSpanienWM 2026Lionel ScaloniMetLife Stadium
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pelés Trikot für 4,88 Millionen Dollar versteigert: Nummern aus MaterialtaschenPelés Trikot für 4,88 Millionen Dollar versteigert: Nummern aus MaterialtaschenHeute, 10:45Atlético-Rekord im WM-Finale 2026: 10 Vertreter des Klubs dabeiAtlético-Rekord im WM-Finale 2026: 10 Vertreter des Klubs dabeiHeute, 10:36Shakira lobt Messi und erwähnt auch AntonelaShakira lobt Messi und erwähnt auch AntonelaHeute, 10:25Guardiola über Klopp: „Er hat mich mit seinen taktischen Wechseln wahnsinnig gemacht“Guardiola über Klopp: „Er hat mich mit seinen taktischen Wechseln wahnsinnig gemacht“Heute, 10:13Wird Olise der Nachfolger von Vinícius? Real Madrid diskutiert einen großen SpielertauschWird Olise der Nachfolger von Vinícius? Real Madrid diskutiert einen großen SpielertauschHeute, 10:07Messi und Yamal stechen vor dem Finale in einer Statistik hervorMessi und Yamal stechen vor dem Finale in einer Statistik hervorHeute, 10:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis