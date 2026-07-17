Gewitter durchkreuzt Argentiniens Plan für das Finale

Die Abreise der argentinischen Nationalmannschaft nach New Jersey vor dem Finale der WM 2026 hat sich verzögert. Aufgrund eines schweren Gewitters in Atlanta konnte das Team von Lionel Scaloni nicht wie geplant abfliegen, weshalb die Spieler im Hotel bleiben mussten.

Flüge am Flughafen Atlanta gestoppt

Laut einem Bericht von The Sun sollte die argentinische Delegation am Donnerstag von Atlanta nach New York fliegen. Aufgrund von starkem Regen und gefährlichen Wetterbedingungen wurden die Flüge am Hartsfield–Jackson International Airport jedoch vorübergehend ausgesetzt.

Infolgedessen blieben die Spieler, Trainer und das Team-Personal in ihrem Hotel in Atlanta. Die Flugverspätung könnte sich auch auf den Trainingsplan von Argentinien vor dem Finale auswirken.

Vorbereitungszeit könnte verkürzt werden

Argentinien besiegte England am 15. Juli im Halbfinale in Atlanta mit 2:1. Das Team blieb nach dem Spiel in der Stadt, um Regenerationseinheiten zu absolvieren.

Die Schützlinge von Scaloni hatten geplant, früher am Finalort anzukommen, um sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Durch die Flugverspätung besteht nun jedoch die Möglichkeit, dass die Zeit für das letzte Training in voller Mannschaftsstärke verkürzt wird.

Es wird berichtet, dass die spanische Nationalmannschaft bereits in New Jersey angekommen ist und mit der Vorbereitung auf das entscheidende Spiel begonnen hat. Diese Situation könnte dem Team von Luis de la Fuente einen kleinen organisatorischen Vorteil vor dem Finale verschaffen.

Beeinflusst das Wetter das Finale?

Für die Argentinierbesteht die Hauptaufgabe nun darin, so schnell wie möglich New Jersey zu erreichen und die körperliche Verfassung der Spieler nach der Flugverspätung richtig zu steuern.

Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass die Wetterprobleme das Finale selbst direkt beeinflussen könnten. Doch in einer Situation, in der vor dem entscheidenden Spiel jede Stunde zählt, hat dieses unerwartete Hindernis die Pläne des Teams durcheinandergebracht.

Finale findet am 19. Juli statt

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium — dem MetLife Stadium — in East Rutherford statt. Das Stadion befindet sich im Bundesstaat New Jersey, nicht in New York City.

Argentinien tritt an, um den zweiten Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen, während Spanien seinen zweiten Weltpokal in der Geschichte anstrebt.

Kurz vor dem Finale erwies sich für das Team von Scaloni nicht der Gegner, sondern das Gewitter in Atlanta als erste Bewährungsprobe. Die entscheidende Frage ist nun: Wie sehr wird der verspätete Flug die Vorbereitung Argentiniens auf das Finale beeinträchtigen?