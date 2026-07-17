Shakira lobt Messi und erwähnt auch Antonela

Der dramatische Sieg Argentiniens über England ließ auch die Stars aus Lateinamerika nicht unberührt. Die berühmte Sängerin Shakira würdigte besonders, dass Lionel Messi auch mit 39 Jahren eine entscheidende Figur im Weltfußball bleibt.

„Was Messi leistet, ist erstaunlich“

Auf ihrer Social-Media-Seite betonte Shakira, dass hinter Messis Erfolg neben seinem Talent auch enorme Disziplin und Hingabe zu seinem Beruf stehen.

„Was Messi leistet, ist wirklich erstaunlich! Es zeigt die Werte eines Menschen, der seinem Beruf zutiefst ergeben und diszipliniert ist“, schrieb die Sängerin.

Ihrer Meinung nach beweist der argentinische Kapitän mit seinem Spiel, dass Alter und verschiedene Herausforderungen nicht das Potenzial eines Menschen bestimmen.

„Er kämpft gegen die Zeit und verschiedene Widrigkeiten und beweist, dass nicht das Alter oder das Gerede anderer einen Menschen definiert, sondern wer er ist“, wurde Shakira zitiert.

Warum wurde Antonela Roccuzzo besonders erwähnt?

In ihrer Nachricht erwähnte Shakira auch Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo. Die Sängerin ist der Meinung, dass die Unterstützung durch einen Menschen an der Seite eines Spielers entscheidend für das Erreichen großer Ergebnisse ist.

„Eine Frau wie Antonela Roccuzzo an seiner Seite zu haben, gibt ihm Kraft und Inspiration“, schrieb Shakira.

Antonela verfolgte das Halbfinale Argentiniens gegen England vom Stadion aus. Nach dem Spiel feierte sie mit ihren Kindern, dass das Team zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale erreicht hat.

Messi drehte das Spiel in den letzten Minuten

England ging im Halbfinale in Führung und hielt den Vorsprung lange Zeit. Doch in der Schlussphase erhöhte Argentinien den Druck und erzielte zwei Treffer.

Obwohl Messi selbst kein Tor erzielte, lieferte er die entscheidenden Vorlagen für beide Tore Argentiniens. Die Aktionen des 39-Jährigen in den letzten Minuten sicherten seinem Team einen 2:1-Comeback-Sieg und das Ticket für das Finale.

Shakiras Anerkennung galt genau diesem Aspekt: Trotz seines Alters beeinflusst Messi weiterhin das Ergebnis, selbst in Spielen mit dem höchsten Druck.

Der letzte Test gegen Spanien steht bevor

Argentinien trifft im Finale der WM 2026 auf Spanien. Das entscheidende Spiel findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium in East Rutherford, USA, statt.

Argentinien strebt danach, zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal in der Geschichte Weltmeister zu werden. Spanien kämpft darum, nach 2010 erneut den Titel zu gewinnen.

Messi wurde zum Helden des Spiels, ohne im Halbfinale selbst zu treffen. Die große Frage ist nun: Kann er im Finale die Entschlossenheit und das Können zeigen, die Shakira beschrieben hat?