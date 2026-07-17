Atlético-Rekord im WM-Finale 2026: 10 Vertreter des Klubs dabei

Der Verein mit den meisten Spielern im WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien steht fest. Zehn Vertreter von Atlético haben sich einen Platz im entscheidenden Spiel gesichert.

Sechs Spieler für Argentinien, vier für Spanien

Laut offiziellen Angaben des Madrider Klubs stehen sechs Spieler mit Atlético-Bezug im argentinischen Kader:

Juan Musso;

Nahuel Molina;

Julián Álvarez;

Giuliano Simeone;

Thiago Almada;

Nico González.

Für Spanien bereiten sich Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill und Alejandro Grimaldo auf das Finale vor.

Somit werden unabhängig vom Sieger Atlético-Spieler den Weltpokal in die Höhe stemmen.

Ein fast hundertjähriger Rekord eingestellt

Atlético betonte, dass eine solche Anzahl an Spielern eines einzelnen Vereins in einem WM-Finale seit 1934 nicht mehr erreicht wurde.

Die Madrilenen stellen zudem zum dritten Mal in Folge den Verein mit den meisten Vertretern in einem WM-Finale. 2018 und 2022 nahmen jeweils vier Atlético-Spieler an den Endspielen teil.

Acht Barcelona-Spieler im Finale

Den nächsten Platz bei der Anzahl der Finalisten belegt der FC Barcelona. Acht Spieler des katalanischen Klubs im spanischen Kader — Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres und Lamine Yamal — kämpfen um den Weltmeistertitel.

Damit wiederholte Barcelona sein Ergebnis von 2010, als ebenfalls acht Spieler des Klubs mit Spanien Weltmeister wurden.

Ein Klub, zwei verschiedene Träume

Sollte Spanien gewinnen, werden die vier spanischen Atlético-Vertreter erstmals Weltmeister. Verteidigt Argentinien den Titel, feiern Molina, Álvarez und Almada ihre zweite Meisterschaft, während Musso, Simeone und González den Pokal zum ersten Mal gewinnen.

Das entscheidende Duell zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, statt.

Welcher Atlético-Spieler wird Ihrer Meinung nach zum entscheidenden Helden des Finales?