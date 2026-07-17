Pelés Trikot für 4,88 Millionen Dollar versteigert: Nummern aus Materialtaschen

Das berühmte blaue Trikot mit der Nummer 10, das die brasilianische und Weltfußball-Legende Pelé im WM-Finale 1958 trug, wurde bei der renommierten Auktion von Sotheby's in New York für den Rekordwert von 4,88 Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) versteigert. Damit ist es das zweitteuerste Sporttrikot in der Auktionsgeschichte.

Zamin.uz präsentiert die faszinierende Geschichte hinter diesem legendären Trikot, seine halbhundertjährige Reise und warum es ausgerechnet blau war.

Die teuersten Fußballtrikots der Welt: Das Duell zwischen Pelé und Maradona

Pelés Trikot sorgte unter Sport-Sammlern für großes Aufsehen. Es liegt derzeit bei den versteigerten Fußballtrikots nur hinter einem Rekordhalter:

Spieler Turnier und Jahr Verkaufspreis Auktion und Jahr Diego Maradona WM-Viertelfinale 1986 (gegen England, „Hand Gottes“-Tor) Über 8,1 Millionen Euro Sotheby's, 2022 Pelé WM-Finale 1958 (gegen Schweden, Brasiliens erster Titel) 4,88 Millionen Dollar (~4,3 Mio. Euro) Sotheby's, 2026

Aus Taschen geschnittene Nummern und die Geschichte des blauen Trikots

Dass die brasilianische Nationalmannschaft im WM-Finale 1958 in Schweden in blauen Trikots auflief, war eine Notmaßnahme.

Das Problem war, dass auch Gastgeber Schweden traditionell in Gelb spielte. Nachdem die Organisatoren von den Brasilianern verlangten, auf ihre gelben Trikots zu verzichten, musste das Team kurzfristig blaue Trikots anfertigen.

Ein interessanter Fakt aus jener Zeit: 1958 war die Herstellung von Sportbekleidung nicht so modern wie heute. Die brasilianischen Spieler nähten das Emblem des brasilianischen Fußballverbandes und die Rückennummern selbst auf ihre Trikots. Der gelbe Stoff für die Nummern wurde aus einfachen Materialtaschen geschnitten.

In genau diesem handgenähten blauen Trikot mit der Nummer 10 erzielte der 17-jährige Pelé im Finale zwei Tore gegen Schweden und führte Brasilien zum ersten Weltmeistertitel der Geschichte. Das Spiel endete mit einem 5:2-Sieg für die Brasilianer.

Die halbhundertjährige Reise des Trikots

Der Weg, den das legendäre Trikot bis zur Auktion in New York zurücklegte, ist voller interessanter Ereignisse:

Die zufällige Nummer 10: Juni 1958.

Zu Beginn des Turniers trug Dida die Nummer 10. Doch nachdem Pelé im dritten Gruppenspiel gegen die UdSSR ein Tor erzielte und sich einen Stammplatz sicherte, wurde das Trikot mit dieser Nummer aufgrund eines technischen Fehlers an Pelé weitergegeben.

Geschenk an einen Freund: Juli 1958.

Pelé und Dida teilten sich ein Zimmer. Nach dem Turnier schenkte Pelé dieses historische Trikot seinem Teamkollegen und Freund Dida.

Übergabe an ein Museum: 1993.

Dida übergab das Trikot seiner Familie, und Jahre später wurde es dem Sportmuseum in seiner Heimatstadt Maceió gestiftet.

Erste Auktion: 2004.

Das Museum verkaufte das Trikot über eine Christie's-Auktion, und es blieb lange Zeit in einer Privatsammlung.

Neuer Rekord: Juli 2026.

Jahre später wurde das legendäre Trikot bei Sotheby's für 4,88 Millionen Dollar versteigert. Der neue Besitzer wollte anonym bleiben.

Garantie der Echtheit

Es war entscheidend zu beweisen, dass ein solch wertvolles historisches Objekt kein Fake ist. Das Auktionshaus Sotheby's garantierte die Echtheit des Trikots vollständig. Die Authentizität wurde nicht nur vom ersten Besitzer Dida, sondern auch von drei weiteren legendären Mitgliedern der damaligen Meistermannschaft offiziell bestätigt — Nilton Santos, Orlando Peçanha und Mário Zagallo ebenfalls.