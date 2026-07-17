Anforderungen für Green-Card-Anträge werden verschärft

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Anforderungen für Green-Card-Anträge werden verschärft

Die Anforderungen für Antragsteller einer Green Card in den USA werden verschärft. Das neue Verfahren soll voraussichtlich am 18. September in Kraft treten. Demnach wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Antragsteller künftig auf staatliche Sozialhilfe angewiesen sein könnte, gesondert bewertet.

Bei der Prüfung eines Antrags werden die Inanspruchnahme staatlicher Sozialhilfe, das Alter, der Gesundheitszustand und der Familienstand der Person berücksichtigt. Zudem werden Einkommen, Vermögen, finanzielle Mittel, Bildung, Beruf und Arbeitserfahrung bewertet.

Wenn zu dem Schluss gekommen wird, dass der Antragsteller in Zukunft auf staatliche Unterstützung angewiesen sein könnte, kann die Erteilung einer Green Card verweigert werden. Eine solche Bewertung erfolgt für jeden Antrag individuell.

Dieses Verfahren steht im Zusammenhang mit der in den USA als „Public Charge“ bekannten Regelung. Sie sieht vor, zu beurteilen, ob eine Person, die eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis beantragt, für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen kann.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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