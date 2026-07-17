Wird Olise der Nachfolger von Vinícius? Real Madrid diskutiert einen großen Spielertausch

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Wird Olise der Nachfolger von Vinícius? Real Madrid diskutiert einen großen Spielertausch

Real Madrid könnte in der Sommer-Transferperiode einen der größten Deals im europäischen Fußball abschließen. Die Madrilenen wollen Bayern-Star Michael Olise verpflichten, und um den Transfer zu finanzieren, Vinícius Júniorzu verkaufen, wird nicht ausgeschlossen.

Olise verhehlt seinen Wunsch nicht, zu Real Madrid zu wechseln

Laut L'Equipe hat der 24-jährige Franzose seinem Umfeld mitgeteilt, dass er den FC Bayern verlassen und zu Real Madrid wechseln möchte.

Es heißt, dass Olise während der Weltmeisterschaft Informationen über das Klima im Verein von Madrider Spielern wie Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni eingeholt hat. Die Führung von Real Madrid könnte nach Abschluss des Turniers mit den Bemühungen zur Umsetzung des Transfers beginnen.

Warum steht die Zukunft von Vinícius in Frage?

Die Quelle betont, dass der aktuelle Vertrag von Vinícius Júnior bei Real Madrid im Sommer 2027 ausläuft. Der brasilianische Stürmer hat bisher noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet.

Sollte Vinícius die vom Verein angebotenen finanziellen Bedingungen nicht akzeptieren, könnten die Madrilenen einen Verkauf in diesem Sommer in Betracht ziehen, um ihn nicht ablösefrei zu verlieren. Die Einnahmen aus seinem Transfer sollen zur Finanzierung des teuren Olise-Deals verwendet werden.

Wie hoch ist der Wert der beiden Spieler?

Das Portal Transfermarkt bewertet Michael Olise mit 150 Millionen Euro und Vinícius Júnior mit 140 Millionen Euro. Der Marktwert ist jedoch nicht die offizielle Ablösesumme – der FC Bayern könnte eine deutlich höhere Summe für den Deal verlangen.

Spieler

Verein

Marktwert

Michael Olise

FC Bayern

150 Mio. Euro

Vinícius Júnior

Real Madrid

140 Mio. Euro

Laut L'Equipe könnte der Olise-Transfer auf 200–250 Millionen Euro geschätzt werden. Sollte dies geschehen, wäre der Deal einer der teuersten Transfers der Fußballgeschichte.

Der FC Bayern wird nicht leicht zustimmen

Olisés Vertrag beim Münchner Verein läuft bis zum 30. Juni 2029. Daher hat der FC Bayern eine starke Verhandlungsposition und nicht die Absicht, einen seiner Leistungsträger günstig ziehen zu lassen.

Der französische Spieler agiert hauptsächlich auf dem rechten Flügel. Seine Ankunft könnte im Angriff von Real Madrid zu einer neuen Partnerschaft mit Kylian Mbappé führen und das Spiel des Teams über die Außenbahnen verändern.

Offizielle Verhandlungen noch nicht bestätigt

Gleichzeitig bleiben diese Berichte vorerst auf dem Niveau von Transfergerüchten. Real Madrid gab am 20. Juni offiziell bekannt, dass sie weder direkt noch indirekt Kontakt zu Olise, seinen Vertretern oder seinem Umfeld aufgenommen hätten.

Der neue Bericht von L'Equipe deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Madrilenen ernst ist und der Verein nach der Weltmeisterschaft eine große Operation starten könnte.

Nun hängt die Hauptfrage von Vinícius' Einstellung zu einem neuen Vertrag und der Summe ab, die der FC Bayern für Olise verlangen wird.

Glauben Sie, dass es die richtige Entscheidung für Real Madrid wäre, Vinícius zu verkaufen und ihn durch Michael Olise zu ersetzen?

Real MadridFC BayernVinícius JúniorMichael OliseTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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