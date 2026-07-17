OpenAI präsentiert sein erstes Gerät: Codex Micro Tastatur ist im Verkauf

OpenAI, das Unternehmen, das die Welt der KI revolutioniert hat, ist unerwartet in den Hardwaremarkt eingestiegen. Während viele Experten ein smartes Gadget oder Smartphone erwarteten, stellte das Team um Sam Altman eine kompakte mechanische Tastatur für Entwickler namens Codex Micro vor. Dieses Gerät ist der erste ernsthafte Schritt des Unternehmens, den Rahmen der Software zu verlassen und ein Ökosystem physischer Produkte zu schaffen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Codex Micro Tastatur wurde in Zusammenarbeit mit der Marke Work Louder entwickelt und richtet sich vor allem an Profis, die auf der OpenAI-Plattform programmieren und mit KI-Agenten arbeiten. Laut ixbt.com ist dieses Zubehör nicht nur eine gewöhnliche Tastatur, sondern fungiert als Steuerkonsole, die die Interaktion mit dem Codex AI-System maximal beschleunigt.

Technische Möglichkeiten und Design

Das Gerät ist mit 13 mechanischen Tasten ausgestattet, von denen sechs über ein spezielles Beleuchtungssystem verfügen. Diese Lichter ändern ihre Farbe je nach Status der KI-Agenten und ermöglichen dem Benutzer eine visuelle Überwachung des Prozesses. Zudem verfügt die Tastatur über einen Drehregler, mit dem die Rechenleistung des Codex-Systems angepasst werden kann. Ein spezieller Joystick dient zur Steuerung komplexer Prozesse wie Code-Refactoring oder Debugging.

Benutzer können den Tasten je nach Bedarf verschiedene Befehle zuweisen. Zum Beispiel kann das Akzeptieren oder Ablehnen von KI-generiertem Code, das Starten eines neuen Chats oder die Aktivierung der Spracheingabe mit einem einzigen Tastendruck erfolgen. Das Set enthält 32 austauschbare Tastenkappen (Keycaps), die helfen, das Gerät an den persönlichen Arbeitsstil anzupassen.

Preis und Zukunftspläne

Codex Micro ist derzeit in begrenzter Stückzahl für 230 Dollar erhältlich. Das Gerät wird über Bluetooth und USB-C verbunden und funktioniert vollständig unter Windows und macOS. Vertreter von OpenAI betonen, dass die Nachfrage nach solcher Hardware weiter steigen wird, da sich die Codex-Plattform von der reinen Programmierung zu einem umfassenden Produktivitätswerkzeug entwickelt.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das einzige Hardwareprojekt von OpenAI ist. Laut Bloomberg arbeitet das Unternehmen zusammen mit dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive und seinem Startup LoveFrom an einem bildschirmlosen, tragbaren KI-Gadget. Dieses mysteriöse Gerät soll Funktionen zur Steuerung von Smart Homes, Multimedia und konversationsbasierte KI enthalten.

Für Entwickler und Technologiebegeisterte bedeutet diese Neuigkeit einen neuen Meilenstein in der Kultur der Arbeit mit KI. Obwohl das Gerät derzeit nur über die offizielle Website verkauft wird, werden solche spezialisierten Geräte in Zukunft zweifellos eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität spielen.