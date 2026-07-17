Wunder der Neurotechnologie: Gelähmter Mann bewegt nach sechs Jahren wieder seine Arme

Ein gewaltiger Durchbruch an der Schnittstelle von Medizin und Hochtechnologie: Mithilfe einer Neuroschnittstelle der nächsten Generation konnte ein vollständig gelähmter Mensch nicht nur seine Bewegungsfähigkeit, sondern auch seinen Tastsinn zurückgewinnen. Dieser Erfolg eröffnet Millionen von Patienten, die aufgrund von Rückenmarksverletzungen ihre Mobilität verloren haben, neue Hoffnung. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Keith Thomas, ein Bewohner des Bundesstaates New York, war nach einem Unfall im Jahr 2020 vom Hals abwärts gelähmt. Laut einer im Fachmagazin Nature Medicine veröffentlichten Studie gelang es Wissenschaftlern, die unterbrochenen Verbindungen im Nervensystem durch die Implantation spezieller Mikrochips in sein Gehirn wiederherzustellen. Diese Technologie ermöglicht es, Signale direkt vom Gehirn an die Muskeln zu übertragen.

Eine digitale Brücke zwischen Gehirn und Muskeln

Das Funktionsprinzip des Systems ist äußerst komplex: Implantierte Elektroden lesen die Absicht des Patienten, eine Bewegung auszuführen, und leiten den Befehl unter Umgehung des geschädigten Rückenmarks an Sensoren am Handgelenk weiter. Gleichzeitig senden Sensoren an den Fingerspitzen das Tastgefühl zurück an das Gehirn, was es dem Patienten ermöglicht, die gehaltenen Gegenstände zu spüren.

Nach 35 Wochen intensivem Training stieg die Kraft in Thomas' rechter Hand um 86 Prozent und in der linken um 62 Prozent. Er erreichte ein Niveau, bei dem er alltägliche Aufgaben wie das Trinken aus einem Glas, Essen und sogar das Abwischen seines Gesichts selbstständig ausführen kann. Vor allem lernte er, auch empfindliche und zerbrechliche Gegenstände vorsichtig zu greifen.

Unerwartete biologische Erholung

Der erstaunlichste Aspekt der Studie ist, dass die Technologie nicht nur als mechanische Hilfe fungierte, sondern begann, das Nervensystem des Patienten neu zu formen. Wissenschaftler betonen, dass durch die Methode der gleichzeitigen Stimulation von Gehirn und Rückenmark die Empfindlichkeit in Thomas' rechtem Handgelenk teilweise spontan wiederhergestellt wurde.

Dies bedeutet, dass der Patient seinen Körper auch dann weiterhin spüren kann, wenn das Neuroschnittstellen-Gerät ausgeschaltet ist. Ein solches Ergebnis ist in der modernen Medizin ein seltenes Phänomen und beweist, dass Nervenfasern nach einer langjährigen Lähmung regenerieren können.

Obwohl sich diese Technologie derzeit noch in der klinischen Erprobungsphase befindet, planen Experten, sie in Zukunft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sollte sich diese Methode weiterhin bewähren, könnte es möglich werden, nicht nur die Beweglichkeit der Arme, sondern auch der Beine wiederherzustellen. Dies wäre ein revolutionärer Schritt, der das Leben von Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind, grundlegend verändern würde.