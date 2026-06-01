Bestimmten Unternehmern wird der Verkauf von Alkohol und Zigaretten gegen Bargeld gestattet

·57·Gesellschaft
Bestimmten Unternehmern wird der Verkauf von Alkohol und Zigaretten gegen Bargeld gestattet

Ab dem 1. Juni 2026 werden neue Erleichterungen für bestimmte Unternehmerkategorien eingeführt. Dies wurde in einem am 26. Mai dieses Jahres unterzeichneten Präsidialdekret festgelegt.

Dem Dokument zufolge dürfen Unternehmer, die Hotel- und Gastronomiedienstleistungen erbringen, beim Verkauf von Alkohol- und Tabakwaren Barzahlungen entgegennehmen.

Zudem gelten digitale Kennzeichnungscodes bei diesen Subjekten beim Kauf von Alkoholprodukten als für den Endverbrauch realisiert.

Es wird auch die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Mitarbeiter im Gastronomiebereich über eine mobile Anwendung vereinfacht anzumelden. Dieser Vorgang kann noch am selben Tag und für einen bestimmten Zeitraum erfolgen.

Darüber hinaus ändert sich das Verfahren zur Rückerstattung eines Teils der gezahlten Mehrwertsteuer. Künftig werden 40 Prozent des gezahlten Steuerbetrags erstattet, unabhängig davon, ob die Einnahmen bar oder unbar erzielt wurden.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jahongir Otajonov demonstriert die Kunst des Kuhmelkens (Video)Heute, 08:33Direkte Busverbindung von Taschkent nach Issyk-Kul eingerichtetHeute, 07:57Bürgermeister von Taschkent stellt Entwicklungsplan für den Bezirk Uchtepa vorHeute, 07:53Großer Autobetrug in Taschkent aufgedecktHeute, 07:49Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werdenHeute, 07:29Milliarden-Som-Veruntreuung im Gaskomplex Shurtan aufgedecktHeute, 07:10
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch