Der chinesische Technologiegigant Huawei hat offiziell seinen Supercomputer der nächsten Generation, den Atlas 950 SuperPoD, vorgestellt, der für das Training und den Einsatz von KI-Systemen konzipiert ist. Dieses System ist eine der größten und leistungsfähigsten Rechenplattformen der Branche und dient dazu, den Prozess der Erstellung von Large Language Models (LLM) grundlegend zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass das neue Gerät seine Hauptkonkurrenten auf dem Weltmarkt sowohl bei der Leistung als auch bei der Speicherkapazität übertrifft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die SuperPoD-Technologie ermöglicht es, Tausende von Neural Processing Units (NPU) zu einem einzigen logischen Block zu vereinen. Dies sorgt für eine hohe Effizienz beim Training von KI-Modellen. Laut ixbt.com verfügt das Atlas 950-System über einen Durchsatz auf Terabyte-Niveau und eine extrem niedrige Latenz von nur 3 Mikrosekunden. Diese Werte ermöglichen eine unterbrechungsfreie Datenstromverarbeitung in Blitzgeschwindigkeit.

Technische Möglichkeiten und Wettbewerb mit NVIDIA

Der Atlas 950 SuperPoD enthält 1024 Ascend-Chips und kann insgesamt bis zu 8192 neuronale Blöcke kombinieren. Eine solch enorme Leistung reicht aus, um mehrstufige KI-Modelle mit Billionen von Parametern zu trainieren und in der Praxis anzuwenden (Inference). Die Ingenieure von Huawei verwendeten für diesen Cluster das spezielle Lingqu-Protokoll und eine modernisierte SuperPoD-Architektur.

Das Interessanteste ist, dass Huawei sein Produkt mit dem NVL144-Server-Rack von NVIDIA vergleicht, das auf der Rubin Ultra-Architektur basiert. Laut der Erklärung des chinesischen Unternehmens ist der Atlas 950 SuperPoD bei der Rechenleistung 6,7-mal stärker und bei der Speicherkapazität 15-mal überlegen im Vergleich zum NVIDIA NVL144-System. Diese Zahlen zeigen, wie ernst die Ambitionen von Huawei auf dem globalen Halbleitermarkt sind.

Die Gesamtspeicherkapazität des Supercomputers beträgt 256 TB. In Bezug auf die Rechenleistung zeigt der Atlas 950 folgende Werte:

1 EFLOPS Rechenleistung im FP8-Format;

2 EFLOPS Rechenleistung im FP4-Format;

256 TB vereinter Hochgeschwindigkeitsspeicher;

Minimale Latenz und maximaler Durchsatz über das Lingqu-Protokoll.

Diese Neuigkeit ist auch für Länder relevant, die ihre digitale Wirtschaft entwickeln. Solche Hochleistungssysteme könnten bei der Implementierung von KI-Technologien und der Digitalisierung öffentlicher Dienste zu einem zentralen Pfeiler der Infrastruktur werden. Dieser Erfolg von Huawei verringert das Monopol im KI-Bereich und ebnet den Weg für neue technologische Lösungen auf dem Markt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Atlas 950 SuperPoD nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch seine Software auszeichnet. Durch den Aufbau eines eigenen geschlossenen Ökosystems produziert Huawei trotz externer Beschränkungen weiterhin High-Tech-Geräte. Dies deutet darauf hin, dass sich das Kräfteverhältnis im KI-Wettlauf in den kommenden Jahren verschieben könnte.