USA erlauben NVIDIA H200 Chip-Lieferungen nach China

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USA erlauben NVIDIA H200 Chip-Lieferungen nach China

Die US-Regierung hat die Exportbeschränkungen für KI-Technologien leicht gelockert und den Export der H200-Modelle, einer der leistungsstärksten GPUs von NVIDIA, auf den chinesischen Markt genehmigt. Diese Entscheidung gilt als Wendepunkt im globalen Technologiewettlauf und in den Wirtschaftsbeziehungen, da Washington den Zugang Pekings zu modernsten Chips bisher streng begrenzt hatte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Jeffrey Kessler, stellvertretender Handelsminister für Exportkontrolle, bestätigte bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus, dass erste Chargen der H200-Chips bereits in China eingetroffen sind. Ihm zufolge, unter Berufung auf Informationen von ixbt.com, ist das derzeitige Liefervolumen sehr gering und jede Transaktion wird von der Regierung genau überwacht.

Strenge Kontrolle und geheime Listen

Der Beamte betonte, dass jeder Exportantrag individuell geprüft werde und Genehmigungen nur an Unternehmen erteilt würden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ein dem Kongress vorgelegter vertraulicher Bericht enthält eine genaue Liste der chinesischen Unternehmen, die zum Kauf dieser Chips berechtigt sind. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass fortschrittliche Technologien für militärische Zwecke eingesetzt werden.

Es wurde bekannt, dass zu den Unternehmen, die eine Genehmigung zum Kauf von NVIDIA- und AMD-Produkten erhalten haben, Tochtergesellschaften des chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE und andere große Technologieakteure gehören. Zuvor gab es Berichte, dass Unternehmen wie Alibaba, Tencent und ByteDance ebenfalls Anträge auf Aufnahme in diese Liste gestellt hatten. Diese Unternehmen benötigen dringend Hochleistungschips für die Entwicklung ihrer Cloud-Computing-Systeme und neuronalen Netze.

NVIDIA H200-Beschleuniger gehören derzeit zu den fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt. Sie bieten eine beispiellose Geschwindigkeit bei der Verarbeitung großer Datenmengen und beim Training komplexer KI-Modelle. Auch für Schwellenländer sind Veränderungen in dieser technologischen Kette wichtig, da globale Chip-Engpässe oder Handelskriege die Preise für Endprodukte direkt beeinflussen.

Politischer Druck und wirtschaftliche Interessen

Einige Marktanalysten werten diesen Schritt der USA als Versuch, ein Gleichgewicht zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Die Exportbeschränkungen hatten sich negativ auf die Einnahmen amerikanischer Unternehmen, insbesondere NVIDIA, ausgewirkt. China ist der weltweit größte Halbleitermarkt, und ein vollständiger Verzicht darauf könnte die finanzielle Stabilität des US-Technologiesektors gefährden.

Dennoch erwarten Experten keine vollständige Aufhebung der Beschränkungen. Die US-Regierung versucht weiterhin, die neuesten Entwicklungen unter dem Vorwand der „nationalen Sicherheit“ für sich zu behalten. Chinesische Hersteller arbeiten ihrerseits aktiv an der Entwicklung lokaler Chips, um die Abhängigkeit von westlicher Technologie zu verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markteintritt der NVIDIA H200-Chips in China den Wettbewerb auf dem globalen KI-Markt auf eine neue Stufe heben wird. Dieser Prozess wird nicht nur die Beziehungen zwischen den beiden Ländern bestimmen, sondern auch das Entwicklungstempo der digitalen Wirtschaft weltweit.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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