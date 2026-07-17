Schwiegertochter verprügelt Schwiegermutter in China und bricht ihr vier Rippen

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Schwiegertochter verprügelt Schwiegermutter in China und bricht ihr vier Rippen

Ein Familienstreit in der chinesischen Stadt Jiaxing hatte schwerwiegende Folgen. Eine Schwiegermutter erlitt schwere Verletzungen nach einem Angriff ihrer Schwiegertochter, die ihr vorwarf, sich nicht ausreichend um die Enkelkinder zu kümmern.

South China Morning Post Berichten zufolge hatte das Ehepaar seine zwei Kinder in die Obhut der Großmutter gegeben, da beide in verschiedenen Städten arbeiteten. Das genaue Alter der Kinder wurde nicht bekannt gegeben.

Der Konflikt begann, nachdem eines der Kinder seiner Mutter über eine Überwachungskamera im Haus mitgeteilt hatte, dass es sich unwohl fühle. Das Kind behauptete, die Großmutter habe sich geweigert, Fieber zu messen.

Besorgt über diese Nachricht fuhr die Mutter sofort mit dem Zug zum Haus ihrer Schwiegermutter. Während des Gesprächs erklärte die Schwiegermutter, dass die Kindererziehung schwierig sei und sie zudem unter starken Zahnschmerzen leide. Ihre Schwiegertochter bot an, sie ins Krankenhaus zu bringen, doch die Frau lehnte ab und erklärte, sie wolle sich mit ihrem Freund treffen.

Daraufhin wurde die Schwiegertochter wütend und griff ihre Schwiegermutter an. Infolgedessen erlitt die Frau Gesichtsverletzungen und vier gebrochene Rippen.

Es wurde berichtet, dass dies nicht der erste Konflikt zwischen den beiden Frauen über die mangelnde Betreuung der Kinder durch die Großmutter war.

Der Sohn der Familie, Xiao, verteidigte seine Frau und warf seiner Mutter vor, ihr Privatleben über die Enkelkinder zu stellen. Seine Schwester widersprach jedoch. Sie erklärte, dass Shen viele Jahre lang hart gearbeitet habe, um ihre Kinder mit geringem Lohn großzuziehen, und sie finanziell mit über 100.000 Yuan unterstützt habe.

Shen erklärte, sie sei nicht verpflichtet, eine ständige Betreuung der Enkelkinder zu übernehmen. Nach dem Angriff verlor sie zudem vorübergehend ihre Arbeitsfähigkeit.

Der Anwalt Ma Junjie wies darauf hin, dass gegen die Schwiegertochter ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet werden könnte. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu drei Jahre Haft.

Der Experte erinnerte daran, dass nach chinesischem Recht die Hauptverantwortung für die Erziehung und Betreuung von Kindern bei den Eltern liegt und diese Pflicht für Großeltern nicht obligatorisch ist.

ChinaFamilienstreitHäusliche GewaltKinderbetreuungRechtslage
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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