SpaceX beschleunigt Bau eines neuen Weltraumbahnhofs für die größte Rakete der Welt

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX setzt den Bau einer neuen Startrampe für die Starship-Rakete am Kennedy Space Center in Florida aktiv fort. Aktuelle, im Internet verbreitete hochwertige Aufnahmen zeigen den Bau eines riesigen Serviceturms, ein Projekt, das als wichtiger Meilenstein für die Pläne der Menschheit zur Eroberung des Mars gilt. Sogar der berühmte Tesla Cybertruck des Unternehmens ist auf der Baustelle zu sehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Derzeit arbeitet SpaceX gleichzeitig an mehreren Objekten an der US-Weltraumküste. Insbesondere die Infrastrukturentwicklung am Startkomplex LC-39A im Kennedy Space Center und am Standort SLC-37 in Cape Canaveral schreitet in rasantem Tempo voran. Laut ixbt.com werden diese Anlagen dazu beitragen, die Flugfrequenz der Starship-Raketen deutlich zu erhöhen.

Gigabay-Komplexe: 1000 Raketen pro Jahr

Neben den neuen Startrampen baut SpaceX parallel zwei riesige Gigabay-Produktions- und Montagekomplexe. Einer befindet sich an der Starbase in Texas, der andere in Florida. Es wird erwartet, dass diese Gebäude zu den größten Bauwerken der Welt gehören werden. Dem Plan zufolge soll jeder Komplex in der Lage sein, bis zu 1000 Starship-Raketen pro Jahr zu montieren.

Das Unternehmen strebt an, beide Produktionszentren bis Ende 2026 in Betrieb zu nehmen. Dadurch wird SpaceX die Produktion der für Marsflüge notwendigen Raketen drastisch steigern. Die neue Infrastruktur ermöglicht es dem Unternehmen, Starts von mehreren Standorten gleichzeitig durchzuführen, was für kommerzielle Missionen und NASA-Programme von entscheidender Bedeutung ist.

Obwohl das Bautempo der neuen Startrampe zunimmt, kommt es bei den Testprozessen auch zu unvorhergesehenen Situationen. So musste SpaceX beispielsweise den für den 16. Juli 2026 geplanten 13. Testflug der Starship-Rakete an der Starbase in Texas aus bestimmten Gründen absagen.

Das Starship-Projekt ist nicht nur für SpaceX, sondern für die gesamte globale Luft- und Raumfahrtindustrie von revolutionärer Bedeutung. Es wird erwartet, dass dieses vollständig wiederverwendbare Raketensystem die Kosten für den Frachttransport in den Weltraum um ein Vielfaches senken wird. Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlagen in Florida und Texas will SpaceX die absolute Führung bei der Erforschung des Weltraums behalten.