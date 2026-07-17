Ein 19-jähriger mysteriöser Zufall: Messi und Yamal treffen im Finale aufeinander

Das berühmte Foto, das derzeit die Fußballwelt in Staunen versetzt, wurde vor genau 19 Jahren aufgenommen. Es zeigt den damals noch babyhaften Lamine Yamal und den jungen Barcelona-Star Lionel Messi zusammen.

Nun führt sie das Schicksal am 19. Juli im Finale der Weltmeisterschaft erneut als Gegner auf dem Platz zusammen. Interessanterweise gibt es in dieser Geschichte viele Zufälle rund um die Zahl 19.

Das Baby auf dem berühmten Foto ist jetzt 19 Jahre alt

Das Foto von Messi und Lamine Yamal wurde 2007 aufgenommen. Damals war Yamal erst wenige Monate alt und Messi ein junger Spieler, der seine ersten Schritte an die Weltspitze des Fußballs machte.

19 Jahre später ist Lamine Yamal 19 Jahre alt geworden und hat mit der spanischen Nationalmannschaft das WM-Finale erreicht.

Das Baby, das einst von Messi gehalten wurde, ist nun zu einem seiner größten Rivalen geworden. Manchmal schreibt der Fußball ein Drehbuch, das kaum zu glauben ist.

Messi trug bei Barcelona ebenfalls die Nummer 19

Zu der Zeit, als das berühmte Foto entstand, Lionel Messi spielte für Barcelona im Trikot mit der Nummer 19.

Heute hat Lamine Yamal genau diese Nummer für die spanische Nationalmannschaft gewählt. So rückt die Zahl 19, die beide Spieler verbindet, erneut in den Mittelpunkt:

das Foto wurde vor 19 Jahren aufgenommen;

Lamine Yamal wurde 19 Jahre alt;

Messi trug bei Barcelona die Nummer 19;

Yamal wählte die Nummer 19 für Spanien;

das Finale findet am 19. Juli statt.

Für diejenigen, die an Numerologie glauben, ist es schwer, diese Übereinstimmungen als bloßen Zufall abzutun.

Von einem Foto bis zum WM-Finale

Die fußballerischen Wege von Messi und Yamal gehören unterschiedlichen Epochen an. Der argentinische Star ist bereits zu einem der größten Spieler der Fußballgeschichte geworden.

Yamal gilt als Hauptprotagonist der neuen Generation und als einer der Spieler, die Messis Rekorde und Vermächtnis am ehesten herausfordern können.

Nun kämpfen auf der einen Seite eine 39-jährige Legende und auf der anderen Seite ein 19-jähriger Shootingstar um den Weltmeistertitel.

Das historische Finale findet am 19. Juli statt

Spanien und Argentinien treffen im entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander.

Messi will seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Yamal hat die Chance, Spanien zur größten Trophäe einer neuen Ära zu führen.

Zwei Spieler, die sich vor 19 Jahren auf einem Foto trafen, stehen sich am 19. Juli auf dem wichtigsten Fußballplatz der Welt als Rivalen gegenüber. Manchmal scheint es, als interessiere sich das Schicksal selbst für Numerologie.