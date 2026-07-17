Neymar kaufte eine Yacht für 23 Millionen Dollar

Der brasilianische Nationalspieler Neymar hat nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft 2026 eine Yacht im Wert von 23 Millionen Dollar gekauft. Dies berichtete TyC Sports.

Laut dem Bericht befindet sich die Yacht in der Stadt Angra dos Reis in Rio de Janeiro. Sie verfügt über sechs Kabinen, großzügige Ruhebereiche und einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Oberdeck.

Zur Information: Die Teilnahme Brasiliens an der Weltmeisterschaft 2026 endete im Achtelfinale nach einer 2:1-Niederlage gegen Norwegen. In diesem Spiel erzielte Erling Haaland zwei Tore in der 79. und 90. Minute. Neymar, der die ersten beiden Spiele des Turniers verletzungsbedingt verpasst hatte, wurde in der 67. Minute eingewechselt. Er erzielte in der 90.+10. Minute per Elfmeter den Anschlusstreffer, was jedoch nicht ausreichte, um Brasilien vor der Niederlage zu bewahren.