Ugandas 86-jähriger stellvertretender Premierminister wieder im Rampenlicht

Ugandas zweiter stellvertretender Premierminister, der 86-jährige General Moses Ali, gilt als eine der am längsten amtierenden politischen Persönlichkeiten des Landes. Er begann seine militärische Laufbahn 1968 und diente während der Ära von Idi Amin als Minister für Finanzen, Inneres und Sport. Später wurde er ein enger Verbündeter von Präsident Yoweri Museveni.

Im Januar 2026 wurde Moses Ali für den Wahlkreis Adjumani West erneut ins Parlament gewählt. Trotz der Kritik an seinem Gesundheitszustand und seinem Alter unterstützten ihn seine Anhänger als einen Politiker, der dem Land seit vielen Jahren dient.

Während des Wahlkampfs nahm Ali an vielen Veranstaltungen nicht persönlich teil und wandte sich hauptsächlich über sein Team an die Wähler. Im März verbreiteten sich Aufnahmen, die ihn zeigen, wie er eine öffentliche Veranstaltung mit Hilfe seiner Leibwächter verlässt. Dies hat die Debatte in Uganda über politische Führung, Alter und Gesundheit erneut angeheizt.