Vermisstes Mädchen lebte 35 Jahre lang in der Nachbarschaft ihrer Eltern

In China hat ein Mädchen, das vor 35 Jahren verschwand, nach langer Suche ihre leibliche Familie wiedergefunden. Das Erstaunlichste daran ist, dass sie all die Jahre nur 100 Meter entfernt in der Nachbarstraße gelebt hat. Dies berichtete die Publikation Mothership .

Dem Bericht zufolge verschwand die 37-jährige Sui Ning im Jahr 1991 auf einem Markt in Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi. Damals wohnte ihre Familie zur Miete in der Gegend, und ihr Vater verkaufte Lebensmittel auf dem Markt.

Es heißt, dass ihr Vater ihr an dem Tag, als sie verschwand, etwas Geld gab und sie bat, in einem nahegelegenen Laden ein Brötchen zu kaufen. Das Mädchen verirrte sich jedoch und lief in Richtung eines großen Großmarktes. Dort bemerkte eine Verkäuferin das Kind, erkannte, dass es verloren gegangen war, und versuchte über einen Lautsprecher, die Eltern zu finden. Trotz aller Bemühungen meldete sich niemand.

Daraufhin nahm die Frau das Mädchen mit nach Hause, zog es wie ihr eigenes Kind auf und ließ es erwachsen werden. Währenddessen lebten die leiblichen Eltern des Mädchens noch einige Jahre in Nanning, arbeiteten auf demselben Markt und wohnten in der Nachbarstraße. Leider suchte Sui Nings Vater sein ganzes Leben lang nach seiner Tochter, verstarb jedoch vor einigen Jahren, ohne sie jemals wiederzusehen.

Später, nachdem sie mit ihrer Adoptivfamilie in die Stadt Debao gezogen war, begann Sui Ning, selbstständig nach ihren leiblichen Eltern zu suchen. Am 7. Juli registrierte sie sich bei einem speziellen Suchdienst für vermisste Angehörige, und nur wenige Stunden später nahm ihre Schwester Kontakt mit ihr auf.

Anschließend ließen die Schwestern einen DNA-Test durchführen, der ihre Verwandtschaft bestätigte. Nach 35 Jahren der Trennung hatte Sui Ning schließlich das Glück, ihre Mutter und ihre Schwester wieder in die Arme zu schließen.