Gold und Millionen aus dem Haus eines irakischen Beamten beschlagnahmt

Im Zuge umfangreicher Anti-Korruptionsermittlungen im Irak wurden im Haus des stellvertretenden Ölministers Adnan al-Jamili große Mengen an Bargeld, Gold und Wertgegenständen sichergestellt.

Berichten zufolge wurden bei der Durchsuchung 25 Millionen Irakische Dinar, 200.000 US-Dollar sowie 4 Kilogramm Gold und diverse wertvolle Schmuckstücke beschlagnahmt. Die Razzia fand im Rahmen einer großen Anti-Korruptions-Operation statt, die Ende Mai begann.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge wird Adnan al-Jamili verdächtigt, ein System zur Veruntreuung staatlicher Gelder in besonders großem Umfang organisiert und als Vermittler für die Interessen hochrangiger Beamter fungiert zu haben.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies nicht die erste große Beschlagnahmung in diesem Fall ist.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit an. Die irakische Regierung betont, dass sie entschlossene Maßnahmen ergreift, um den Kampf gegen Korruption zu verstärken und illegal erworbenen Reichtum im Land aufzudecken.