23-jähriger Mann nach Sturz in Gewässer in Namangan vermisst

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23-jähriger Mann nach Sturz in Gewässer in Namangan vermisst

Es wurde berichtet, dass ein 23-jähriger Mann im Bezirk Pop der Region Namangan von den Wassermassen mitgerissen wurde. Der Vorfall ereignete sich am 28. Mai 2026 im Bach „Chodaksoy“, der durch ein Erholungsgebiet fließt.

Wie bekannt wurde, war der junge Mann mit Verwandten im Erholungsgebiet und ging zum Schwimmen in den Bach. Aufgrund von Unvorsichtigkeit ertrank er und tauchte nicht wieder auf.

Die Sucharbeiten dauern derzeit an. Rettungskräfte der Katastrophenschutzbehörde des Bezirks sind an der Suche beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Pop führt derzeit eine Voruntersuchung zu diesem Vorfall durch.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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