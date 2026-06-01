Betrug nach Liebesbeziehung in Qarshi: 19-Jähriger verurteilt

In der Stadt Qarshi in der Region Qashqadaryo wurde bekannt, dass ein 19-Jähriger das Vertrauen seiner Freundin missbrauchte, um ihre wertvollen Gegenstände zu stehlen und zu verkaufen.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann, der ursprünglich aus Kasbi stammt, eine Liebesbeziehung mit einem Mädchen aus Qarshi einging und nach und nach ihr Vertrauen gewann. Er behauptete, für sein Studium einen Laptop zu benötigen, und lieh ihn sich unter dem Vorwand, ihn nur vorübergehend zu nutzen.

Später verkaufte er den Laptop für 1 Million Sum und gab das Geld für seine eigenen Bedürfnisse aus. Damit nicht genug, lockte er das Mädchen mit dem falschen Versprechen, ihr den Laptop zurückzugeben, zu einem Treffen.

Während des Treffens erschlich er sich auch das Redmi 10C Mobiltelefon des Mädchens und verkaufte es ebenfalls.

Nach einem Gerichtsverfahren verurteilte das Strafgericht der Stadt Qarshi den jungen Mann zu einer einjährigen und elfmonatigen Strafe in Form von Besserungsarbeit.

Der Fall sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufsehen und wirft erneut Fragen über Vertrauen und Vorsicht im zwischenmenschlichen Bereich auf.